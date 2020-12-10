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Süper Lig'de sürpriz takas: Thiam'ı al, Halil'i ver!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.12.2020 18:10 | Son Güncelleme

Bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ı geride bırakarak şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, transferde düğmeye bastı. Göztepe'de forma giyen Halil Akbunar görüşme yapıldı mı, devre arasında transfer edilecek mi? Hangi futbolcu transferde takasta kullanılmak isteniyor? İşte detaylar...

Süper Lig'de sürpriz takas: Thiam'ı al, Halil'i ver!

Sezona 18 transfer yaparak giren ve geride kalan 11 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet alarak 23 puan toplayan Fenerbahçe’de devre arası transfer dönemi hareketli geçecek.

HEDEFTE HALİL AKBUNAR VAR

Kanatlardan yeterli verim alamayan sarı lacivertliler yerli olarak listesine Göztepe’den Halil Akbunar’ı aldı. Tecrübeli futbolcunun Mame Thiam ile takas yoluyla Fenerbahçe'ye gelmesi hedefleniyor.

THİAM'IN PERFORMANSI

31 Mayıs 2023'e kadar süren bir sözleşmeye imza atan Thiam bu sezon Fenerbahçe'de 8 maçta 2 gol kaydetmişti.

HALİL AKBUNAR'IN İSTATİSTİKLERİ

Esas mevkisi sağ kanat olmasına karşın sol kanatta da görev yapabilen Halil Akbunar’ın Göztepe ile 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 11 maçta 4 gol 4 asist yaptı. (Ajansspor)

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