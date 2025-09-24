SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Süper Lig'de taraftarları sevindirecek bir gelişme yaşandı! Eyüpspor-Göztepe karşılaşmasına özel jest...

Trendyol Süper Lig’de Eyüpspor ile Göztepe karşılaşırken, maçla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Karşılaşmayı her iki takımın taraftarları da ücretsiz olarak tribünden takip edebilecek.

Süper Lig'de taraftarları sevindirecek bir gelişme yaşandı! Eyüpspor-Göztepe karşılaşmasına özel jest...
Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, 27 Eylül Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek. Eflatun-sarılı kulüp, karşılaşmanın biletlerinin ücretsiz olarak satışa sunulduğunu duyurdu.

EYÜPSPOR ÜCRETSİZ BİLETLERİ DUYURDU!

Süper Lig de taraftarları sevindirecek bir gelişme yaşandı! Eyüpspor-Göztepe karşılaşmasına özel jest... 1

Eyüpspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Tüm biletler yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak temin edilmiştir ve taraftarlarımız Passolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz olarak alabilecektir. Ayrıca misafir tribünündeki biletler de yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak Göztepe taraftarlarına sunulacaktır. Göztepe taraftarları da Passolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz olarak temin edebilecektir. ikas Eyüpspor'un en önemli gücü ve oyuncusu taraftarlarımızı, stadyuma bir ve birlik olmaya çağırıyoruz! Haydi Semt-i Mukaddes, sesinle, yüreğinle, ruhunla takımının yanında sahada ol!” denildi.

KARŞILAŞMA CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK!

Süper Lig de taraftarları sevindirecek bir gelişme yaşandı! Eyüpspor-Göztepe karşılaşmasına özel jest... 2

Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak mücadelede ikas Eyüpspor ile Göztepe, 27 Eylül Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaşacak. Maçın başlama saati ise 17.00 olacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tükiye'nin konuştuğu hakem Arda Kardeşler'den ilk açıklama!Tükiye'nin konuştuğu hakem Arda Kardeşler'den ilk açıklama!
Jose Mourinho puan kaybı sonrası kıpkırmızı oldu! Çıldırdı...Jose Mourinho puan kaybı sonrası kıpkırmızı oldu! Çıldırdı...
Anahtar Kelimeler:
Göztepe Eyüpspor bilet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.