Süper Lig'de taraftarları sevindirecek bir gelişme yaşandı! Eyüpspor-Göztepe karşılaşmasına özel jest...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, 27 Eylül Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek. Eflatun-sarılı kulüp, karşılaşmanın biletlerinin ücretsiz olarak satışa sunulduğunu duyurdu.

EYÜPSPOR ÜCRETSİZ BİLETLERİ DUYURDU!

Eyüpspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Tüm biletler yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak temin edilmiştir ve taraftarlarımız Passolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz olarak alabilecektir. Ayrıca misafir tribünündeki biletler de yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak Göztepe taraftarlarına sunulacaktır. Göztepe taraftarları da Passolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz olarak temin edebilecektir. ikas Eyüpspor'un en önemli gücü ve oyuncusu taraftarlarımızı, stadyuma bir ve birlik olmaya çağırıyoruz! Haydi Semt-i Mukaddes, sesinle, yüreğinle, ruhunla takımının yanında sahada ol!” denildi.

KARŞILAŞMA CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK!

Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak mücadelede ikas Eyüpspor ile Göztepe, 27 Eylül Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaşacak. Maçın başlama saati ise 17.00 olacak.