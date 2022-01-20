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Süper Lig'de tarihi maç! Alanyaspor, Hatayspor'a gol oldu yağdı! 6-0...

20.01.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında ağırladığı Hatayspor'a adeta gol oldu yağdı. Galatasaray'dan kiralanan Emre Akbaba'nın şov yapıp 3 gol attığı karşılaşma 6-0'lık skorla sonuçlandı. Alanyaspor, yeni hocası Farioli ile 3 maçtan 7 puan elde etti ve sadece 1 gol yedi. Hatayspor ligde son 11 maçtan 4 galibiyet ve 7 mağlubiyet çıkardı. Alanyaspor 35 puanla 4. sıraya tırmanırken, Hatayspor 35 puanla 6. sıraya geriledi.

Süper Lig'de tarihi maç! Alanyaspor, Hatayspor'a gol oldu yağdı! 6-0...

Süper Lig'in 22. haftası müthiş bir maça sahne oldu. Tam 6 golün çıktığı karşılaşmaya Galatasaray'dan kiralık olarak Alanyaspor'a gelen Emre Akbaba damga vurdu.

6 DAKİKADA 3 GOL

Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 17, 59 ve 74. dakikada Emre Akbaba, 31. dakikada Wilson Eduardo, 77 ve 80. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

Francesco Farioli yönetiminde iki maçını da kazanan Alanyaspor puanını 32'ye yükseltti. Hatayspor, Galatasaray galibiyetinin ardından aldığı bu ağır mağlubiyetin ardından 35 puanda kaldı.

Süper Lig'de pazar günü Aytemiz Alanyaspor, Giresunspor'a konuk olacak. Atakaş Hatayspor, Çaytkur Rizespor'u ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Hatayspor
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