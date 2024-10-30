Süper Lig'de yasadışı bahis skandalı! Adana Demirspor ve Gaziantep FK başkanları PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig’in 10. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:
- Adana Demirspor, Konyaspor, Gaziantep FK ve Beşiktaş, saha olayları
- Adana Demirspor, Gaziantep FK, sportmenliğe aykırı hareket
- Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak ile Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi
- Adana Demirspor Kulübü antrenörü Nedim Askeri, sportmenliğe aykırı hareketi
- Beşiktaş, Hatayspor, Kayserispor, talimatlara aykırı hareketi
- Galatasaray, Beşiktaş, Kayserispor, Göztepe, Trabzonspor çirkin ve kötü tezahüratı
- Göztepe, Trabzonspor, Beşiktaş, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması
- Göztepeli futbolcu Anthony Junior Dennis’in kural dışı hareketi
- Beşiktaş Kulübü görevlisi Sezgin Gülnar’ın, Galatasaray derbisi sonrası ’saldırısı’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.