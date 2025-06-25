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Süper Lig'de yılın imzası her an atılabilir! Uğurcan Çakır için yapılan teklif belli oldu... Taraflar anlaştı

Süper Lig'de transfer harekatı hız kesmeden devam ederken transferin gözde isimlerinden Uğurcan Çakır için günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir dönem Galatasaray'ın da çok istediği tecrübeli eldiven için Fenerbahçe büyük yol kat ederken oyuncu tarafıyla da büyük oranda anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Süper Lig'de yılın imzası her an atılabilir! Uğurcan Çakır için yapılan teklif belli oldu... Taraflar anlaştı
Berker İşleyen

Fenerbahçe beklenen performansı bir türlü alamadığı Dominik Livakovic ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakırtransfer etmek için çalışmalarını hızlandırdı.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

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DHA'nın haberine göre, Fenerbahçe, Uğurcan Çakır ile prensipte anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin, Trabzonspor ile resmi görüşmelere yakın zamanda başlamayı planladığı ifade edildi.

UĞURCAN DA İSTİYOR

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Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'de oynamak istediği ve bu talebini Trabzonspor Yönetimi'ne ilettiği öne sürüldü. Ancak Trabzonspor, transfer konusunda henüz net bir karar vermedi.

TEKLİF BELLİ OLDU

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Fenerbahçe'nin, Uğurcan için Trabzonspor'a 15 milyon euroluk resmi bir teklif sunacağı belirtildi.

BAŞKAN '25 MİLYON' DEMİŞTİ

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Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın danışmanı Ali Kemal Denizci, Uğurcan’la ilgili olarak Radyospor’a yaptığı açıklamada, “Böyle simge haline gelmiş bir futbolcuyu Türkiye’deki rakiplere vermek bana zul gelir. 25 milyon Euro’dan aşağı vermemek lazım” diye konuşmuştu.

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