Süper Lig'de yılın imzası her an atılabilir! Uğurcan Çakır için yapılan teklif belli oldu... Taraflar anlaştı

Fenerbahçe beklenen performansı bir türlü alamadığı Dominik Livakovic ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdı.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

DHA'nın haberine göre, Fenerbahçe, Uğurcan Çakır ile prensipte anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin, Trabzonspor ile resmi görüşmelere yakın zamanda başlamayı planladığı ifade edildi.

UĞURCAN DA İSTİYOR

Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'de oynamak istediği ve bu talebini Trabzonspor Yönetimi'ne ilettiği öne sürüldü. Ancak Trabzonspor, transfer konusunda henüz net bir karar vermedi.

TEKLİF BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin, Uğurcan için Trabzonspor'a 15 milyon euroluk resmi bir teklif sunacağı belirtildi.

BAŞKAN '25 MİLYON' DEMİŞTİ

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın danışmanı Ali Kemal Denizci, Uğurcan’la ilgili olarak Radyospor’a yaptığı açıklamada, “Böyle simge haline gelmiş bir futbolcuyu Türkiye’deki rakiplere vermek bana zul gelir. 25 milyon Euro’dan aşağı vermemek lazım” diye konuşmuştu.