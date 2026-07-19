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Süper Lig'de yılın takası! Beşiktaş ve Fenerbahçe pazarlık masasında

Transfer dönemine hızlı giren Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe, kadrolarını güçlendirmek için ezeli rekabeti transfer masasına taşıdı. Gündemde ise Oğuz Aydın ve Emirhan Topçu'yu içeren sürpriz bir takas operasyonu var.

Süper Lig'de yılın takası! Beşiktaş ve Fenerbahçe pazarlık masasında
Emre Şen

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması çalışmaları tüm hızıyla sürerken, transfer piyasasını sarsacak beklenmedik bir takas iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kadrolarını kaliteli yerli rotasyonuyla derinleştirmek ve eksik bölgeleri tamamlamak isteyen iki ezeli rakip Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, sürpriz bir anlaşma için resmi temaslara başladığı öne sürüldü.

OĞUZ AYDIN - EMİRHAN TOPÇU FORMÜLÜ DEVREDE

Süper Lig de yılın takası! Beşiktaş ve Fenerbahçe pazarlık masasında 1

Gelen bilgilere göre; hücum ve savunma hatlarını güçlendirmeyi hedefleyen iki dev kulüp, Oğuz Aydın ve Emirhan Topçu'nun isimlerinin merkezinde yer aldığı dev bir takas formülü üzerinde duruyor. Farklı mevkilerde takviyeye ihtiyaç duyan yönetimlerin, bu iki genç ve potansiyelli ismin karşılıklı olarak yer değiştirmesi fikrine sıcak baktığı ve masada şartların masaya yatırıldığı belirtildi.

GÖRÜŞMELER TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Süper Lig de yılın takası! Beşiktaş ve Fenerbahçe pazarlık masasında 2

Transferin finansal boyutu, olası üzerine eklenecek bonservis bedelleri ve maaş şartları henüz netleşmemiş olsa da, Beşiktaş ve Fenerbahçe kurmayları arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Her iki kulübün de kendi oyuncusunun güncel değerini masada savunduğu ve ortak bir zeminde buluşmak adına görüşmelere devam ettiği ifade ediliyor. Bu sürpriz takas zirvesinden çıkacak nihai karar, her iki takımın taraftarları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Oğuz Aydın beşiktaş fenerbahçe Emirhan Topçu
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