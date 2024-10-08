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Süper Lig’den 7 kulüp PFDK’ya sevk edildi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.10.2024 23:21
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 7 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Süper Lig’den 7 kulüp PFDK’ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig’in 8. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

  • Çaykur Rizespor ve Trabzonspor, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi
  • Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor, çirkin ve kötü tezahüratı
  • Hatayspor, talimatlara aykırı hareketi
  • Gaziantep FK ve Beşiktaş saha olayları
  • Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı ve Gaziantep Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, sportmenliğe aykırı hareketi
  • Galatasaray Kulübü görevlileri Muhammet Talha Aydemir, Oğuzhan Dumlu ve Yalçın Aydemir, talimatlara aykırı hareketi
  • Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ile Beşiktaş Kulübü Antrenörü Serdar Topraktepe, hakareti nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig PFDK
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