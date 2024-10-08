Süper Lig’den 7 kulüp PFDK’ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig’in 8. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Çaykur Rizespor ve Trabzonspor, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi

Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor, çirkin ve kötü tezahüratı

Hatayspor, talimatlara aykırı hareketi

Gaziantep FK ve Beşiktaş saha olayları

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı ve Gaziantep Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, sportmenliğe aykırı hareketi

Galatasaray Kulübü görevlileri Muhammet Talha Aydemir, Oğuzhan Dumlu ve Yalçın Aydemir, talimatlara aykırı hareketi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ile Beşiktaş Kulübü Antrenörü Serdar Topraktepe, hakareti nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.