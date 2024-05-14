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Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

14.05.2024 20:37
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. Balotelli, İbrahim Akdağ, Çağdaş Atan ve Bülent Uygun da disipline gönderildi.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı. Süper Lig'in 36. haftasında oynanan müsabakalar sonrası; Galatasaray, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Sivasspor; çirkin ve kötü tezahüratı, Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Pendikspor; saha olayları nedeniyle disipline gönderildi.

BALOTELLİ, BÜLENT UYGUN...

Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli, 'kural dışı hareketi' nedeniyle; Sivasspor - Başakşehir maçında kırmızı kart gören İbrahim Akdağ, ve RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan 'hakareti' nedeniyle ve Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Sivasspor Kulüp idarecisi Gökhan Karagöl, talimatlara aykırı hareketi, hakem soyunma odası ve koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle disipline gönderildi.

MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor kulüpleri sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle; MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle kurula gönderildi. Hatayspor, MKE Ankaragücü maçında 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. (İHA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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