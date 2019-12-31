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  4. Süper Lig'den 9 takım PFDK'lık oldu

Süper Lig'den 9 takım PFDK'lık oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 31.12.2019 12:31 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 9 Süper Lig takımını Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Süper Lig'den 9 takım PFDK'lık oldu

TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği, ligin 17. haftasında oynanan maçların ardından çeşitli nedenlerden dolayı Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Gaziantep FK, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'un kurula sevk edilmesine karar verdi.

Gençlerbirliği'nin Beşiktaş ile yaptığı maçta kırmızı kart gören kırmızı-siyahlı oyuncular Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan'ın yanı sıra Yukatel Denizlispor oyuncusu Modou Barrow ve BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Adis Jahovic'in de disiplin kuruluna sevki kararlaştırıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Boluspor, Eskişehirspor ve Altay da kurula sevk edilen takımlar arasında yer aldı.

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ve oyuncu Ümit Kurt ile Altaylı futbolcu İbrahim Öztürk'ün kurula sevk edilmesine karar verildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Disiplin Sevkleri Futbol süperlig tff

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