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Süper Lig'den ayrıldı, 2. Lig'e transfer oldu! Gaziantep FK'nın tecrübeli ismi Ertuğrul Ersoy'un yeni adresi şaşırttı

Son olarak Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da forma giyen Ertuğrul Ersoy, 2. Lig ekibine imzayı attı. İşte detaylar...

Süper Lig'den ayrıldı, 2. Lig'e transfer oldu! Gaziantep FK'nın tecrübeli ismi Ertuğrul Ersoy'un yeni adresi şaşırttı
Berker İşleyen

Bursaspor, 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon olarak 2. Lig'e yükselmesinin ardından yeni sezon için güçlü bir kadro oluşturma çalışmalarına hız verdi.

SÜPER LİG'DEN TRANSFER

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Yeşil beyazlılar, bu doğrultuda eski futbolcusu Ertuğrul Ersoy'u transfer ettiğini açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından 28 yaşındaki stoperin transferine ilişkin yapılan paylaşımda, "Evine hoş geldin Ertuğrul" mesajı paylaşıldı.

Bursaspor altyapısından yetişen Ertuğrul Ersoy, daha önce Rizespor, Le Havre ve İstanbulspor formaları giymiş, son olarak Gaziantep FK'de görev yapmıştı.

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