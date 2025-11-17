SPOR

Süper Lig devinden transfer bombası! Jadon Sancho İstanbul'da! ''Aynı otelde görüşmüş olabilirler...''

Fenerbahçe’de devre arası transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen kanat oyuncusu Jadon Sancho'nun menajeriyle birlikte İstanbul'a geldiği ve ardından otelden çıkan Fenerbahçeli bir yöneticinin görülmesi transfere dair iddiaları güçlendirdi. İşte detaylar…

Süper Lig devinden transfer bombası! Jadon Sancho İstanbul'da! ''Aynı otelde görüşmüş olabilirler...''
Burak Kavuncu
Jadon Sancho

Jadon Sancho

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Aston Villa
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran takımı güçlendirmek adına çalışmalara başladı. Bir çok dünya yıldızının adı Türkiye ile anılırken, Jadon Sancho’nun adı da Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılır hale geldi. İşte Sancho ile ilgili yeni iddia…

SANCHO BOMBASI PATLADI! AYNI OTELDE…

Süper Lig devinden transfer bombası! Jadon Sancho İstanbul da! Aynı otelde görüşmüş olabilirler... 1

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun 343 yayınında söylediklerine göre; ‘‘Sancho birkaç gündür İstanbul'da bir otelde kalıyor. Ne tesadüf ki arkadaşım da o otelde kalıyor. Birkaç kulüp yetkilileri gelip gitmiş. Fb'den de gelen yetkili görmüş ama onunla oturdular mı bilmiyorum dedi. Öte yandan taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SEZON SONU SERBEST KALACAK!

Süper Lig devinden transfer bombası! Jadon Sancho İstanbul da! Aynı otelde görüşmüş olabilirler... 2

Sercan Hamzaoğlu, ‘‘Sancho takım bakıyor ve Sancho'yu her takım yokluyor olabilir. Sancho tarafı İstanbul'a görüşmeye gelmişler. Oyuncu sezon sonu serbest olacak. Oyuncu da zaten kesinlikle ayrılmak istiyormuş.’’ ifadelerini kullandı.

MOURINHO İSTEMEMİŞ…

Süper Lig devinden transfer bombası! Jadon Sancho İstanbul da! Aynı otelde görüşmüş olabilirler... 3

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Jadon Sancho'yu transfer etmek için eski teknik direktör Jose Mourinho ile görüştü. Ancak Mourinho'nun istememesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Haberde Nene yerine Sancho'nun transfer edilmesinin planlandığı belirtildi.

‘‘TAKIMDAN MEMNUNLAR…’’

Süper Lig devinden transfer bombası! Jadon Sancho İstanbul da! Aynı otelde görüşmüş olabilirler... 4

Sercan Hamzaoğlu; ‘‘Perde arkasında aldığım şu; bu takıma çok ciddi fark yaratacak bir oyuncu olursa tabii ki transfer gündemimize gelebilir şeklinde mesaj vermeye çalışıldı. Genel olarak takımın performansından çok memnunlar.’’ Dedi.

