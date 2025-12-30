Amed Sportif Faaliyetler, Tarkan Serbest’i kadrosuna kattı

Amed Sportif Faaliyetler, tecrübeli futbolcu Tarkan Serbest’i renklerine bağladı. Şehmus Özer Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Kulüp As Başkanı Şeyda Arslantaş, Spor Şube Sorumlusu Adnan Zengin, Servet Vurak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emel İzgi Demir katıldı.

Şeyda Arslantaş: "Kendisinden çok ciddi faydalar sağlayacağımıza inanıyoruz"

Şeyda Arslantaş, stoper ve orta saha bölgelerine ciddi katkı sağlayacağına inandıkları bir oyuncuyla sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Kendisine, öncelikle Amed Spor’a ve Amed Spor camiasına duyduğu güzel duygular ve burada olmayı istemesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok gönüllü olarak geldi, isteyerek geldi. Elbette futbolda hem futbolcuların hem de kulüplerin önem verdiği, hatta belki de öncelik verdiği en önemli unsurlardan biri maddiyattır. Ancak Tarkan’ın bu noktada maddiyatı belki de ikinci plana attığını, Amed Spor adına çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bu anlamda, kulübümüze ve camiamıza duyduğu sağduyu ve güzel duygular için kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Kendisinden çok ciddi faydalar sağlayacağımıza inanıyoruz ve kendisine hoş geldin diyoruz. İnşallah ikinci devrede Amed Spor’un şampiyonluğu için çok önemli katkılarda bulunacaktır. Bu beklenti ve bu istekle görüşmelerimizi yaptık. Kendisi de zaten bu anlamda sunacağı katkılara inandığı için aramıza katıldı. Umarım karşılıklı olarak, hocalarımızla, teknik ekibimizle, oyuncularımızla ve takımımızın tamamıyla birlikte, bizlerin de taraftar olarak Amed Spor camiası adına kendisine açtığımız kucağı sahiplenir, Amed Spor’un Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerlemesine ve hedefe ulaşmasına önemli katkılar sunar. Buna inanıyoruz. İnşallah hep birlikte bunları da göreceğiz" dedi.

Tarkan Serbest: "Takım için yüzde 100 savaşacağım"

İmza töreninde konuşan Tarkan Serbest de iç saha maçlarında taraftarların oluşturduğu atmosfere dikkat çekerek sözlerine başladı. Serbest, "Çok büyük bir camia ve son maçta da maçı izlemiştim. İnanılmaz bir atmosferdi. O yüzden sabırsızlıkla bekliyorum ilk maçı. Hangi pozisyonda olması benim için fark etmiyor. İki pozisyonda da kendimi iyi hissediyorum. Hocam nerede oynatmak isterse orada kendimi gösterip, takım için yüzde 100 savaşıp ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum" diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu, kariyeri boyunca Kasımpaşa, Göztepe ve son olarak Kocaelispor formalarını giydi.