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Süper Lig devine haber gönderdi! 'Transfere hazırım'

Beşiktaş, Augsburg'un genç yeteneği Mert Kömür transferi için yeniden devreye girdi. Alman ekibinin 15 milyon euroluk talebine karşı 8 milyon euro teklif eden siyah-beyazlılar, oyuncudan da "Gelirim" yanıtını alarak transfer görüşmelerinde önemli bir aşama kaydetti.

Süper Lig devine haber gönderdi! 'Transfere hazırım'
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş, ara transfer döneminde de gündemine aldığı Mert Kömür için yeniden girişimlere başladı. Siyah-beyazlı yönetim, Augsburg forması giyen 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak amacıyla temaslarını hızlandırdı.

TEKLİFLER MASADA

Süper Lig devine haber gönderdi! Transfere hazırım 1

Alman ekibi Augsburg'un genç oyuncu için 15 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi.

Beşiktaş ise bu rakama karşılık 8 milyon euroluk teklif sundu. Taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

'GELİRİM' DEDİ

Süper Lig devine haber gönderdi! Transfere hazırım 2

Transfer sürecinde Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in de Mert Kömür ile birebir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Yapılan görüşmede genç oyuncunun siyah-beyazlı kulübe transfer olmaya sıcak baktığı ve "Gelirim" yanıtını verdiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika beşiktaş
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