Galatasaray forma sponsorluğu için Puma ile 5+5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu! 5 yılda yaklaşık 100 milyon euro...

Galatasaray, Puma ile 5+5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Detaylar geliyor...

İŞTE ANLAŞMANIN DETAYLARI!

• 83 milyon euro sabit ödeme

• 14.5 milyon euro başarı bonusu

DURSUN ÖZBEK AÇIKLADI! ''EN BÜYÜK FAKTÖR OLACAK...''

Dursun Özbek: "Taraftarlarıma ve bütün Galatasaraylılara şunu söylemek istiyorum; yürüdüğümüz bu yolda bizi bugüne kadar destekledikleri gibi bundan sonra da desteklemeleri bizim başarıya ulaşmamızdaki en büyük faktör olacaktır. Biz ekip olarak bu başarıya bu yürüyüşe hazırız ve buna da devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

YÜKSEK ENFLASYON VE VERGİLER OLMASINA RAĞMEN...

Puma Orta Doğu Genel Müdürü Taner Seyis, "Dünyada ilk 3 spor karmasından biriyiz. Türkiye'de 2.'liğe çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye'de gayet iyi gidiyoruz. Bunun büyük bir parçası da Galatasaray ile yaptığımız sponsorluktan oluşuyor.

Türkiye'de ekonomide yol haritamızı çizmek bizim işimizi zorlaştırıyor. Yüksek enflasyon ve vergiler olmasına rağmen yolumuzu bulmaya çalışıyoruz." dedi.

YENİ ATAMA YAPILDI!

Abdullah Kavukcu, "PUMA ile imza aşamasına getirmediğimiz bir projemiz var. İstiklal Caddesi'nde çok güzel bir mağaza açacağız. Dünyada belki PUMA ile ortak bir mağazamız olacak.'' dedi.

Abdullah Kavukcu, "Başka kulüpler “en iyi anlaşmayı biz yaptık” der genelde ama biliyorsunuz ki Galatasaray son imzayı atmadan en iyi anlaşma olmaz." diye konuştu.

Abdullah Kavukcu, "Mağazacılıkla alakalı inandığımız çok ciddi bir proje olacak. Başkanım beni mağazacılıkta yeni Başkan Vekili olarak atadı. Orada da yeni atılımlara başlayacağız." ifadelerinde bulundu.

GALATASARAY PAYLAŞTI!