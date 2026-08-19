Bir zamanlar Süper Lig'e damga vurmuştu, şimdi kadro kuramıyor! Taraftarlar tesisi bastı

Denizlispor'un yeni sezonda lige katılamayacağının gündeme gelmesinin ardından bir grup taraftar, kulübe bayrak asmak amacıyla Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gitti.

BAŞKAN İLE TARAFTAR ARASINDA TARIŞMA

Tesislere gelen taraftarlar burada Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay ile karşılaştı. Taraftarlar ile Başkan Urkay arasında bayrak asılması konusunda başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

TESİSE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Gerginliğin artması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafların arasına girerek müdahalede bulunurken, yaşanan gerginlik daha fazla büyümeden önlendi.

Tesis önünde yaşanan tartışma ve taraftarların tepkileri cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır