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Bir zamanlar Süper Lig'e damga vurmuştu, şimdi kadro kuramıyor! Taraftarlar tesisi bastı

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Bir dönem Süper Lig'e damga vuran Denizlispor, yeterli kadro oluşturulamaması nedeniyle yeni sezonda lige katılamayacak ve lig başlamadan küme düşecek. Bu durum yeşil siyahlı ekibin taraftarlarını kızdırdı. Tepki göstermek isteyen bir grup taraftar tesise geldi. Burada taraftarlar ile Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay arasında tartışma yaşandı.

Denizlispor'un yeni sezonda lige katılamayacağının gündeme gelmesinin ardından bir grup taraftar, kulübe bayrak asmak amacıyla Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gitti.

Bir zamanlar Süper Lig e damga vurmuştu, şimdi kadro kuramıyor! Taraftarlar tesisi bastı 1

BAŞKAN İLE TARAFTAR ARASINDA TARIŞMA

Tesislere gelen taraftarlar burada Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay ile karşılaştı. Taraftarlar ile Başkan Urkay arasında bayrak asılması konusunda başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Bir zamanlar Süper Lig e damga vurmuştu, şimdi kadro kuramıyor! Taraftarlar tesisi bastı 2

TESİSE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Gerginliğin artması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafların arasına girerek müdahalede bulunurken, yaşanan gerginlik daha fazla büyümeden önlendi.

Bir zamanlar Süper Lig e damga vurmuştu, şimdi kadro kuramıyor! Taraftarlar tesisi bastı 3

Tesis önünde yaşanan tartışma ve taraftarların tepkileri cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Başkan Süper Lig Denizli taraftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 23 yorum
Denizlispor zamanında Fenerbahçe'nin ahını almıştı!!! FB karşı oynadığı oyunu diğerlerine karşı oynasaydılar bugün Süper lig'de hatırı sayılır yerdeydiler!!
Fenerle kimse başa çıkamaz.
YAZIK...!
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