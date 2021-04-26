Süper Lig'e katılanlar Serie A'dan men edilecek!

Geçtiğimiz hafta futbol dünyasını sarsan ’Avrupa Süper Ligi’ projesinin yankıları artarak devam ediyor. İtalya Futbol Federasyonu, Roma’da bugün yaptığı toplantıda, UEFA ve FIFA tarafından düzenlenmeyen herhangi bir futbol turnuvasına İtalyan ekiplerinin katılması durumunda, bu takımları Serie A’dan men edeceği yeni bir yasa çıkarttı.

Geçen hafta Juventus, Milan ve Inter kulüplerinin de aralarında bulunduğu 12 takımın yapmaya hazırlandığı ’Avrupa Süper Ligi’ projesi iptal olmuş ve futbol dünyasında birçok takım ile taraftarlar bu organizasyona karşı çıkmıştı.

