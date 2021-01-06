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Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük Papiss Cisse'yi istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.01.2021 08:21 | Son Güncelleme

Transferde flaş isimleri kadrosuna katan Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'de forma giyen Senegalli forvet Papiss Cisse’ye talip oldu.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük Papiss Cisse'yi istiyor

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük transferde hız kesmiyor. Ara transferde daha önce Emre Çolak, Borini, Bertolacci transferlerini duyuran Karagümrük, son olarak Gaston Campi ile Vegar Eggen Hedenstad'ı renklerine bağladığını açıklamıştı.

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TRT Spor'da yer alan habere göre, bu dönemde 5 futbolcuyla kadrosunu takviye eden İstanbul temsilcisi Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Papiss Cisse'yi de transfer etmek istiyor. 35 yaşındaki forvet bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 3 gol 1 asistlik katkı verdi.


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