Süper Lig ekibi Gaziantep'in başkanı Büyükekşi sezonu değerlendirdi:

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, oynadıkları futbolla lige renk katmayı başardıklarını söyledi.

​​​​​​​Büyükekşi, yazılı açıklamasında, sezonun son maçında Atakaş Hatayspor karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, karşılaşmada kadro kalitelerini de bir kez daha gösterdiklerini ifade etti.

Hatayspor galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini bildiren Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Ligin sonuna yaklaştıkça, tüm takımlarda gözle görülür düşüşler yaşandı. Gerçekten pandeminin de etkisiyle inanılmaz yoğun bir maç programını atlatmak zorunda kaldık. Haftada üç maç yapmak Türk futbolunun alışık olmadığı bir takvimdi ve bu süreci her takım etkilenerek geçirdi. Ligin son maçına tam on bir futbolcumuzdan yoksun olarak sahaya çıkmak zorunda kaldık. Hem pozitif vaka sayıları hem sakat oyuncularımız aramızda olamadı ancak bir kez daha kadro kalitemizi gösterdik. Hatayspor gibi ligin güçlü ekiplerinden birini bu sezon ilk kez bir arada oynayan bir takımla mağlup ettik. Bu galibiyetin değeri üç puandan daha fazlaydı. Hem Mustafa Burak gibi genç ve gelecek vadeden bir kaleciyi Türk futboluna sunduk hem de kadromuzda oynayan oynamayan tüm oyuncularımızın kalitesini bir kez daha gösterdik. İçinde bulunduğumuz şartlar göz önüne alındığında bu galibiyetin değeri bizim için çok fazlaydı."