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Süper Lig ekibinde sürpriz ayrılık! Şota Arveladze görevi bıraktı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.03.2024 22:06
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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, bugün inanılmaz geri çekildiklerini belirterek, çok ağır bir yenilgi aldıklarını söyleyerek görevinden istifa etti.

Süper Lig ekibinde sürpriz ayrılık! Şota Arveladze görevi bıraktı

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 5-1 mağlup olan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladve, çok ağır bir yenilgi aldıklarını belirterek, “Maçın ilk bölümünde bir şeyler yapabilirdik. Çok geri kaçtık. Takımı ön tarafta tutmak için çalışıyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz haftalardır. Bugün inanılmaz geri gittik. Ceza sahasından çıkamadık. Şanssızlıklar olabilir, bugün kalemize iki gol attık. Onun için çok ağır bir mağlubiyet, çok üzgünüm” dedi.

GÖREVİ BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

Gürcü teknik adam, "Çok kısa oldu. Burada oynamak her zaman zor. iyi başladık ama kötü bitirdik. Bu kadar zor deplasman olmasına rağmen güvenerek geldik. iyi bir hafta da geçirdik ama sahada her şey kötü oldu. Bu kadro böyle olmamalı. Bu kadrodan daha fazla beklenti var. Benim için de beklentiler az oldu. Oyuncular da cevap verebilirdi. Sevdiğim bir kulüp. Görevi bırakıyorum. Kalan 9 maçta çok zor dönem var. Değişik bir hava gelmeli. Üzgünüm. Beklemediğim bir gün oldu. Bunu yapmak zorundayım." açıklamasını yaptı.

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