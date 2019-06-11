Süper Lig ekipleri Alperen Uysal'ın peşine düştü

Sarı-siyahlı ekiple 2022 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Alperen için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray scout ekiplerini görevlendirirken, Göztepe, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir'in de genç kaleciyi takibe aldığı öğrenildi.

2.1.92 cm boyundaki Milli kaleci, Galatasaray altyapısında 10 yıl forma giydikten sonra sarı-kırmızılıların 4'üncü yıldızı taktığı 2014-15 sezonunda A takım kadrosunda yer aldı. Şampiyonluğun ardından Gaziantepspor'a kiralanan Alperen; Beşiktaş, Trabzon ve Galatasaray'a karşı başarılı performanslar gösterdi. Ertesi sene Çaykur Rizespor'a transfer olan 25 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezon İstanbulspor ile 4.5 yıllık mukavele imzalarken, forma giydiği 30 maçın 5'inde kalesini gole kapatma başarısı gösterdi.

