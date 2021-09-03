Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Muhammet Demir ile anlaştı

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, forvet Muhammet Demir'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen iki sezonda kiralık olarak kırmızı-siyahlı ekipte forma giyen Muhammet Demir'in transferi konusunda kulübü İstanbul Başakşehir ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Muhammet Demir, önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecektir. Muhammet Demir'e bir kez daha yuvasına hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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