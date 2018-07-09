Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? (TFF Süper Lig fikstür çekimi canlı izle)

Süper Lig'de fikstür çekimi heyecanı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi bugün yapılacak. Lefter Küçükandonyadis Sezonu adlı verilen Süper Lig yeni sezonu fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek. Süper Lig fikstür çekimi canlı yayın bağlantısı haberimizde. Peki Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta yapılacak?
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstür çekimi 9 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.
Süper Lig fikstür çekimi canlı izle
Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 10 Temmuz Salı günü saat 15.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek.
TFF 2. ve 3. Lig'de fikstür çekimi, 17 Temmuz Salı günü saat 15.30'da yine TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in ismiyle oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun Lefter Küçükandonyadis Sezonu olarak oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.
A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden olan, "Futbolun Ordinaryüsü" lakaplı Lefter Küçükandonyadis'in, Türk futboluna yaptığı unutulmaz katkılarla tüm sporseverlerin sevgi ve saygısını kazandığı aktarıldı.
Spor Toto Süper Lig, önceki yıllarda Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren ve İlhan Cavcav gibi futbolun unutulmaz isimleri anısına oynanmıştı.
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