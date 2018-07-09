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Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstürü çekildi!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.07.2018 15:20 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstür çekimi yapıldı. Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk hafta maçları ve derbi tarihleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstürü çekildi!

Spor Toto Süper Lig'de, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Ali Düşmez, Avrupa'da Türk futbolu ivme kazanıyor ve gelirleri artırıyoruz. Bu mücedele devam ederken, TFF olarak tüm çağdaş katkıları da adapte etmeye çalışıyoruz. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulası da bunlandan biri. Dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de başlayacak. Yüzde 95 civarında olan hakem kararları doğruluk olanı, bu sistemin uygulandığı Dünya Kupası'nda yüzde 99,3 seviyesine çıktı. Bu güzel oyunun yeni sezonda daha az hatalı kararla devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Planlamaya göre Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 23 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 25, 26, 27, 28 Ocak 2019'de başlayacağı sezon, 26 Mayıs 2019'da oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

İşte ilk hafta maçları;

Beşiktaş - Akhisarspor

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

Ankaragücü - Galatasaray

Fenerbahçe - Bursaspor

Göztepe - Yeni Malatyaspor

Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor

Medipol Başakşehir - Trabzonspor

Kayserispor - Antalyaspor

Atiker Konyaspor - BB Erzurumspor

Derbi tarihleri şu şekilde oldu;

4. Hafta: Trabzonspor Galatasaray

6. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

11. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

13. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

14. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

16. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig 2018/19 sezonu fikstürün tamamı şöyle;

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Spor Toto Süper Lig Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu

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