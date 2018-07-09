Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstürü çekildi!

Spor Toto Süper Lig'de, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 futbol sezonunun fikstürü çekildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Ali Düşmez, Avrupa'da Türk futbolu ivme kazanıyor ve gelirleri artırıyoruz. Bu mücedele devam ederken, TFF olarak tüm çağdaş katkıları da adapte etmeye çalışıyoruz. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulası da bunlandan biri. Dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de başlayacak. Yüzde 95 civarında olan hakem kararları doğruluk olanı, bu sistemin uygulandığı Dünya Kupası'nda yüzde 99,3 seviyesine çıktı. Bu güzel oyunun yeni sezonda daha az hatalı kararla devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.
Planlamaya göre Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 23 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 25, 26, 27, 28 Ocak 2019'de başlayacağı sezon, 26 Mayıs 2019'da oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.
İşte ilk hafta maçları;
Beşiktaş - Akhisarspor
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
Ankaragücü - Galatasaray
Fenerbahçe - Bursaspor
Göztepe - Yeni Malatyaspor
Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor
Medipol Başakşehir - Trabzonspor
Kayserispor - Antalyaspor
Atiker Konyaspor - BB Erzurumspor
Derbi tarihleri şu şekilde oldu;
4. Hafta: Trabzonspor Galatasaray
6. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
11. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
13. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
14. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
16. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig 2018/19 sezonu fikstürün tamamı şöyle;
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