Süper Lig fikstürü çekildi! Derbiler kaçıncı haftada? Yeni sezonda derbi tarihleri belli oldu...

Türkiye Süper Lig ve TFF 1. Lig’de yeni sezonda oynanacak maçlar için fikstür çekimi bu akşam yapıldı. TFF Hasan Doğan Tesislerinde yapılacak ilk olarak Süper Lig’in fikstürü belirlenmiş oldu. Yarın da TFF 1. Lig fikstürü çekilecek.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ ÇEKİLDİ Mİ?

Futbolda profesyonel liglerde 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstürünü bugün ve yarın çekecek. TFF’den yapılan açıklamaya göre; Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi bugün saat 19.00'da başladı.

Fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

Süper Lig’in fikstür çekiminin ardından, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise çarşamba günü saat 15.00'te yapılacak.

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI NASIL OLACAK?

Giresunspor-Galatasaray

Karagümrük-Gaziantep FK

Beşiktaş-Rizespor

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

Antalyaspor-Göztepe

Başakşehir-Alanyaspor

Altay-Kayserispor

Hatayspor-Kasımpaşa

Sivasspor-Konyaspor

Adana Demirspor-Fenerbahçe

DERBİ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Süper Lig'de 4. hafta karşılaşması: Trabzonspor-Galatasaray

Süper Lig'de 9. hafta karşılaşması: Trabzonspor-Fenerbahçe

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşması: Beşiktaş-Galatasaray

Süper Lig'de 12. hafta karşılaşması: Beşiktaş-Trabzonspor

Süper Lig'de 13. hafta karşılaşması: Galatasaray-Fenerbahçe

Süper Lig'de 17. hafta karşılaşması: Fenerbahçe-Beşiktaş

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin aralarında oynayacağı derbiler 10, 13 ve 17. haftalarda gerçekleşecek.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Alınan karara göre; Süper Lig ve TFF 1’inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos’ta oynanacak maçlarla başlayacak.



