Süper Lig fikstürü çekildi! Derbiler kaçıncı haftada? Yeni sezonda derbi tarihleri belli oldu...

Türkiye Süper Lig ve TFF 1. Lig’de yeni sezonda oynanacak maçlar için fikstür çekimi bu akşam yapıldı. TFF Hasan Doğan Tesislerinde yapılacak ilk olarak Süper Lig’in fikstürü belirlenmiş oldu. Yarın da TFF 1. Lig fikstürü çekilecek.
Futbolda profesyonel liglerde 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstürünü bugün ve yarın çekecek. TFF’den yapılan açıklamaya göre; Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi bugün saat 19.00'da başladı.
Fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.
Süper Lig’in fikstür çekiminin ardından, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise çarşamba günü saat 15.00'te yapılacak.
Giresunspor-Galatasaray
Karagümrük-Gaziantep FK
Beşiktaş-Rizespor
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
Antalyaspor-Göztepe
Başakşehir-Alanyaspor
Altay-Kayserispor
Hatayspor-Kasımpaşa
Sivasspor-Konyaspor
Adana Demirspor-Fenerbahçe
Süper Lig'de 4. hafta karşılaşması: Trabzonspor-Galatasaray
Süper Lig'de 9. hafta karşılaşması: Trabzonspor-Fenerbahçe
Süper Lig'de 10. hafta karşılaşması: Beşiktaş-Galatasaray
Süper Lig'de 12. hafta karşılaşması: Beşiktaş-Trabzonspor
Süper Lig'de 13. hafta karşılaşması: Galatasaray-Fenerbahçe
Süper Lig'de 17. hafta karşılaşması: Fenerbahçe-Beşiktaş
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin aralarında oynayacağı derbiler 10, 13 ve 17. haftalarda gerçekleşecek.
Alınan karara göre; Süper Lig ve TFF 1’inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos’ta oynanacak maçlarla başlayacak.
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