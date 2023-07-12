Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? Ertelenen 2023-24 Süper Lig fikstür çekimi tarihi

Süper Lig fikstür çekimi tarihi, 12 Temmuz 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. TFF tarafından gerçekleştirilecek olan Süper Lig fikstür çekimi ile beraber, ligde oynanacak ilk hafta maçları netleşecek. İşte Süper Lig fikstür çekimi tarihi ile ilgili ayrıntılar...

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Süper Lig fikstür çekiminin bugün yapılması bekleniyordu.

Süper Lig'de bugün yapılması planlanan 2023-24 sezonu fikstür çekimi önümüzdeki haftaya ertelendi.

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN?

Süper Lig'de yeni sezon; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.



