SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? Ertelenen 2023-24 Süper Lig fikstür çekimi tarihi

Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? Ertelenen 2023-24 Süper Lig fikstür çekimi tarihi

12.07.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig fikstür çekiminin ne zaman yapılacağı erteleme kararı sonrası sporseverler tarafından merak konusu oldu. Süper Lig'de yeni sezon; 11 Ağustos - 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? İşte, ertelenen 2023-24 Süper Lig fikstür çekimi tarihi...

Süper Lig fikstür çekimi tarihi, 12 Temmuz 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. TFF tarafından gerçekleştirilecek olan Süper Lig fikstür çekimi ile beraber, ligde oynanacak ilk hafta maçları netleşecek. İşte Süper Lig fikstür çekimi tarihi ile ilgili ayrıntılar...

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Süper Lig fikstür çekiminin bugün yapılması bekleniyordu.

Süper Lig'de bugün yapılması planlanan 2023-24 sezonu fikstür çekimi önümüzdeki haftaya ertelendi.

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN?

Süper Lig'de yeni sezon; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig'in isim sponsoru değişti!Süper Lig'in isim sponsoru değişti!
Anahtar Kelimeler:
süper lig fikstürü ne zaman çekilecek Süper Lig sezon ligde süper li lig fikstürü ne zaman çekilecek

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kardeşiyle kavga etti! 1 hafta boyunca kafasında makasla yaşadı

Kardeşiyle kavga etti! 1 hafta boyunca kafasında makasla yaşadı

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

100 saat durmadan ağlayacak! Dövündü, duygusal şarkı açtı

100 saat durmadan ağlayacak! Dövündü, duygusal şarkı açtı

Kediyi uçurumdan attığı anları saniye saniye kaydedip paylaştı

Kediyi uçurumdan attığı anları saniye saniye kaydedip paylaştı

Prime Day indiriminin yıldızı! Bir kez kullanan vazgeçemiyor, kaçırmayın

Prime Day indiriminin yıldızı! Bir kez kullanan vazgeçemiyor, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.