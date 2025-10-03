Süper Lig fikstürü nedir, nasıl belirlenir?

Türkiye Süper Ligi'nde futbol sezonları istisnalar haricinde "18 takımlı" olarak "34 hafta" formatında düzenlenir. Hafta sayısı yıllık takvimdeki sabit ve peşi sıra olan süreci temsil etmez. Milli maçlar, uluslararası organizasyonlar, küresel ve bölgesel olaylar gibi birçok sebebe bağlı olarak maç haftaları ertelenebilir. Değişiklik gösterebilir. Örneğin eylül ayında başlayan bir futbol sezonu haziran ayında sonlandığında yıllık takvime göre daha uzun süre geçmiş olabilir. Tabir futbolun oynandığı haftaları kapsar. Süper Lig'deki tüm maçlar sezon fikstürleri ile açıklanır.

Süper Lig fikstürü nedir?

Süper Lig fikstürü, her sezona özgün olarak TFF tarafından hazırlanır ve ilan edilir. Fikstürde takımların maçlarını hafta, gün, saat, stadyum ve iç/dış saha bilgileriyle oynayacağı belirlenir. Fikstür belirlenirken temel amaç, takımların sezon boyunca eşit şartlarda ve adil bir şekilde maç yapmasını sağlamaktır. Öte yandan yayıncı kuruluşun izlenme sayılarına yönelik menfaatleri ve şehirlerdeki düzen/güvenlik şartları da dikkate alınır.

Süper Lig fikstürü nasıl belirlenir?

Fikstür belirleme sürecinde öncelikle o sezonun Süper Lig takımları kesinleştirilir. Alt ligden yükselen ve alt lige düşen takımlar belirlidir. Ayrıca tüm takımların lisans ve mali kriterleri yerine getirmesi gereklidir. TFF'nin şartlarını sağlamayan kulüpler bir önceki sezondan elde ettikleri katılım haklarını kaybederler. Bu takımlarla olan maçlar fikstürde "BAY haftası" olarak anılır. Bir önceki sezonun bitiminden itibaren ikame yer doldurma yapılmaz.

Takımlar belirlendikten sonra temelde takımlar birbirleriyle yazılım algoritmasıyla ve kura usulüyle eşleştirilir. Adaletin sağlanması için "rastgelelik formülü" esas alınır. Bu aşama sadece takımların hangi sırayla karşılaşacakları üzerinedir. Tam gün ve saat kura aşamasında belirlenmez.

Süper Lig fikstüründe gün ve saat nasıl belirlenir?

TFF fikstürlerin gün ve saatlerinde kapsamlı bir denge kurar. Öncelikle Süper Lig'in en önemli gelirlerinden birisi yayın haklarıdır. Bu sebeple yayıncı kuruluşla ortak hareket edilir. Maçların aynı gün ve saatte olmamasına özen gösterilir. Bu durum ligin şampiyonluk ve küme düşme yarışlarının sona yaklaştığı haftalarda değişebilir.

Taraftarlar için de maçların izlenmeye uygun saatlerde olması talep edilmektedir. Hafta içi maçlarda mesai bitimi ve hafta sonu maçlarda genel izleyicinin yoğunluk gösterdiği saatlerde maçlar oynanır. Özellikle stadyuma giden taraftarlar için yaz aylarında akşam vakitleri ve kış aylarında gündüz saatleri seçilir. Genel şehir düzenini aksatmayacak ve güvenlik şartlarının sağlanacağı gün ve saatleri belirlemek önemlidir. Bu sebeple özel günler, toplumsal olaylar ve hava şartları gibi ani değişen koşullara göre fikstür değişiklikleri yaşanabilmektedir.

TFF açısından dengenin bir diğer kısmı da kulüplerin talepleridir. Derbi gibi yüksek profilli maçların gün ve saatleri özeldir. Takımların Avrupa Kupa maçlarına göre de Süper Lig fikstüründe düzenleme ve değişiklikler yapılır. Maçlar erken bir tarihe/saate alınabilir veya ertelenebilir.

Coğrafi olarak geniş katılımlı sezonlarda takımların ulaşım şartları da göz önünde bulundurulur. Örneğin bir takımın toplam yolculuk süresinin iki güne ulaşması bir dezavantaj oluşturabilir. TFF burada futbolcu sağlığına dikkat eder. Coğrafi olarak hem mesafe hem de olumsuz mevsim koşullarına yönelik fikstür düzenlemeleri yapılır.