Süper Lig forma numarası kuralı nedir, nasıl belirlenir?

Futbolda futbolcu forma numaralandırmaları geleneksel ve manevi anlamlar taşır. Forma numaraları alışkanlık, onurlandırma veya trajik olaylar üzerine belirlenebilir. Peki, Süper Lig forma numarası kuralı nedir, nasıl belirlenir?

Doğukan Bayrak

Futbol organizasyonel birçok takımlı sporda olduğu gibi bir dizi kurallara bağlıdır. Bu kurallar FIFA tarafından belirlenen kurallara istinaden uygulanır. Ancak FIFA oyun kuralları dışında yerel federasyonların yönetmelik ve uygulamaları müdahalede bulunmaz. Yerel federasyonların oyun kurallarını değiştirmesi durumunda da en ağır yaptırımı uluslararası müsabakalardan men cezası olabilir.

Türkiye Futbol Federasyonu da yerel organizasyonlara yönelik içtihatları düzenler ve takımlara bildirir. Bunlar ligin formatı, organizasyon düzeni, takım ve futbolcu lisanslarının gereklilikleri olabilir. Takımlar sezon başlangıcında kadro planlamalarını tamamlayarak o sezonda mücadele edecek futbolcularına lisans çıkartma işlemleri için gerekli belgeleri TFF'ye sunar. Forma numaraları da gönderilen belgelerde yer almak zorundadır.

Süper Lig forma numarası kuralı nedir?

Forma numarası kuralı, Süper Lig sezonunda futbolcuların giyecekleri formaların arkalarında yazan numaralandırma sistemidir. Forma numaraları futbolcuların sahada resmi olarak tanımlanmasını sağlar. Spikerler açısından belirleyicidir. Ayrıca hakemlerin maç sonu hakem raporlarını hazırlarken resmi olarak kullandığı bir veridir. Futbolcu isimleri birbirleriyle karışıklık oluşturabilir. Ancak saha içi eylemlerinde her takıma ait numaralar tekildir. Takımlarda her futbolcuya ayrı numara atanır.

Hakemler maç içerisi kararlarında da disiplin cezalarına yönelik not tutarlar. Örneğin "A takımının 2 numaralı oyuncusuna sarı kart gösterildi" gibi hatırlatıcılar kurarlar. Bu hem maç aksiyonu içerisinde etkili bir yöntemdir hem de maç sonunda TFF verilerine işlenir.

Süper Lig forma numarası kuralı nasıl belirlenir?

Takımlar tarafından her sezon başındaki kadro bildiriminde futbolculara forma numaraları verilmektedir. Forma numaraları futbol geleneklerine, takım tercihlerine ve oyuncu isteklerine yönelik belirlenebilir. Geleneksel uygulamalarda bazı numaralar pozisyonlarla özdeşleşmiştir. Örneğin 1 numaralı forma kalecilere verilirken 9 numaralı forma golcülerle anılır. Bu resmiyette bir gereklilik değildir. Bir futbol alışkanlığıdır.

Manevi öneme göre ise bazı numaralar emekli edilebilir. Bu kulüp tarafından manevi bir sebeple sabit bir forma numarasının kullanılmamasıdır. Örneğin Fenerbahçe futbolcularına "12 numaralı" formayı vermez. 12 numara Fenerbahçe kültür geleneğinde "taraftara" aittir.

Süper Lig forma numarası kuralında sistem nasıl işler?

Süper Lig'de forma numarası belirlenirken resmi uygulamada 1-99 arasında oyuncu numarası belirlenebilir. Bir forma numarası sadece tek futbolcuya verilir. Devre arasında takıma katılan yeni futbolculara veya altyapıdan A takıma yükseltilen genç futbolculara boşta olan bir forma numarası atanır. Numaraların TFF tarafından onaylanmasının ardından futbolcular seçtikleri numarayla forma giyebilir.

