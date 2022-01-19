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Süper Lig güncel puan durumu! 19 Ocak 2022 TFF Süper Lig puan durumu sıralaması!

19.01.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 22. hafta maçları ilgiyle takip ediliyor. Mücadeleler devam ederken tamamlanan maçların ardından "Süper Lig güncel puan durumu" merak konusu oldu. Futbolseverler ligdeki son durumu araştırıyor. Peki Süper Lig güncel puan durumu nasıl? İşte güncel 19 Ocak 2022 TFF Süper Lig puan durumu sıralaması!

Süper Lig güncel puan durumu! 19 Ocak 2022 TFF Süper Lig puan durumu sıralaması!

Güncel Süper Lig puan durumu sıralaması Süper Lig'in 22. haftasının ilk maçlarının oynanmasının sonrasında merak ediliyor. Pek çok taraftar ve futbolsever maçların ardından 19 Ocak TFF Süper Lig puan durumunu takip ediyor.

19 OCAK GÜNCEL TFF SÜPER LİG PUAN DURUMU!

2022 Süper Lig güncel puan durumu sıralama tablosu verileri ve SL 22. Hafta fikstür detayları şu şekilde:

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SÜPER LİG 22. HAFTA MAÇLARI LİSTESİ!

Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 0-0 (Maç ertelendi)

Karagümrük - Beşiktaş 0-1

Konyaspor - Adana Demirspor 1-0

19.01. 2022

17:00 Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor

17:00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor

17:00 Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir FK

20:00 Trabzonspor - Giresunspor

20:00 Fenerbahçe Altay

20.01.2022

17:00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor

20:00 Galatasaray A.Ş - Kasımpaşa A.Ş


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
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