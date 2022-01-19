Süper Lig güncel puan durumu! 19 Ocak 2022 TFF Süper Lig puan durumu sıralaması!

Güncel Süper Lig puan durumu sıralaması Süper Lig'in 22. haftasının ilk maçlarının oynanmasının sonrasında merak ediliyor. Pek çok taraftar ve futbolsever maçların ardından 19 Ocak TFF Süper Lig puan durumunu takip ediyor.
2022 Süper Lig güncel puan durumu sıralama tablosu verileri ve SL 22. Hafta fikstür detayları şu şekilde:
Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 0-0 (Maç ertelendi)
Karagümrük - Beşiktaş 0-1
Konyaspor - Adana Demirspor 1-0
19.01. 2022
17:00 Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor
17:00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor
17:00 Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir FK
20:00 Trabzonspor - Giresunspor
20:00 Fenerbahçe Altay
20.01.2022
17:00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor
20:00 Galatasaray A.Ş - Kasımpaşa A.Ş
Okuyucu Yorumları 0 yorum