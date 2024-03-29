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  4. Süper Lig'in 31. haftasında hakemler belli oldu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e görev verilmedi

Süper Lig'in 31. haftasında hakemler belli oldu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e görev verilmedi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.03.2024 13:33
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Süper Lig'in 31. haftasında perdenin açılmasına kısa bir süre kala haftanın hakemleri açıklandı. Açıklanan hakemler arasında olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e görev verilmedi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 31. hafta mücadeleri ile sürecek. Birbirinden kritik mücadelelere sahne olacağı haftada perde 2 Nisan Salı günü İstanbulspor-Rizespor mücadelesi ile açılırken, şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray sahasında Hatayspor ile Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

HALİL UMUT MELER KARARI

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Kritik mücadeleler öncesi haftanın hakemleri açıklanırken, olaylı Trabzonspor Fenerbahçe müsabakasının hakemi Halil Umut Meler'e hiçbir karşılaşmada görev verilmedi.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

2 Nisan Salı:

17.00 İstanbulspor – Çaykur Rizespor: Alper Akarsu

20.30 Galatasaray – Hatayspor: Ali Şansalan

20.30 Gaziantep FK – Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.30 Antalyaspor – MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

3 Nisan Çarşamba:

17.00 Sivasspor – Fatih Karagümrük: Turgut Doman

20.30 Konyaspor – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

20.30 Kayserispor – Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay

20.30 Fenerbahçe – Adana Demirspor: Arda Kardeşler

4 Nisan Perşembe:

20.30 Samsunspor – Pendikspor: Bahattin Şimşek

20.30 Başakşehir FK – Beşiktaş: Zorbay Küçük

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