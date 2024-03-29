Süper Lig'in 31. haftasında hakemler belli oldu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e görev verilmedi

Trendyol Süper Lig'de heyecan 31. hafta mücadeleri ile sürecek. Birbirinden kritik mücadelelere sahne olacağı haftada perde 2 Nisan Salı günü İstanbulspor-Rizespor mücadelesi ile açılırken, şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray sahasında Hatayspor ile Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

HALİL UMUT MELER KARARI

Kritik mücadeleler öncesi haftanın hakemleri açıklanırken, olaylı Trabzonspor Fenerbahçe müsabakasının hakemi Halil Umut Meler'e hiçbir karşılaşmada görev verilmedi.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

2 Nisan Salı:

17.00 İstanbulspor – Çaykur Rizespor: Alper Akarsu

20.30 Galatasaray – Hatayspor: Ali Şansalan

20.30 Gaziantep FK – Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.30 Antalyaspor – MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

3 Nisan Çarşamba:

17.00 Sivasspor – Fatih Karagümrük: Turgut Doman

20.30 Konyaspor – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

20.30 Kayserispor – Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay

20.30 Fenerbahçe – Adana Demirspor: Arda Kardeşler

4 Nisan Perşembe:

20.30 Samsunspor – Pendikspor: Bahattin Şimşek

20.30 Başakşehir FK – Beşiktaş: Zorbay Küçük





