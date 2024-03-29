Süper Lig'in 31. haftasında hakemler belli oldu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e görev verilmedi

Trendyol Süper Lig'de heyecan 31. hafta mücadeleri ile sürecek. Birbirinden kritik mücadelelere sahne olacağı haftada perde 2 Nisan Salı günü İstanbulspor-Rizespor mücadelesi ile açılırken, şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray sahasında Hatayspor ile Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Kritik mücadeleler öncesi haftanın hakemleri açıklanırken, olaylı Trabzonspor Fenerbahçe müsabakasının hakemi Halil Umut Meler'e hiçbir karşılaşmada görev verilmedi.
2 Nisan Salı:
17.00 İstanbulspor – Çaykur Rizespor: Alper Akarsu
20.30 Galatasaray – Hatayspor: Ali Şansalan
20.30 Gaziantep FK – Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.30 Antalyaspor – MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
3 Nisan Çarşamba:
17.00 Sivasspor – Fatih Karagümrük: Turgut Doman
20.30 Konyaspor – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20.30 Kayserispor – Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay
20.30 Fenerbahçe – Adana Demirspor: Arda Kardeşler
4 Nisan Perşembe:
20.30 Samsunspor – Pendikspor: Bahattin Şimşek
20.30 Başakşehir FK – Beşiktaş: Zorbay Küçük