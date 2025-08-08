SPOR

Süper Lig'in dev kulüplerinde top koşturmuştu! Mustafa Pektemek'ten herkesi şaşırtan imza! Yeni takımı...

Son olarak Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor'da top koşturan Mustafa Pektemek'in yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Mustafa Pektemek, Pendikspor'dan ayrılarak, Nesine 2. Lig temsilcisi Güzide Gebzespor ile anlaşma sağladı. Milli futbolcu, resmi sözleşmeye imza attı.

DEV KULÜPLERDE OYNADI

Süper Lig in dev kulüplerinde top koşturmuştu! Mustafa Pektemek ten herkesi şaşırtan imza! Yeni takımı... 1

Sakaryaspor altyapısında yetişen ve kulüple profesyonel kontrat imzalayan Mustafa Pektemek, kariyerinde Sarıyer, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Alanyaspor, Kayserispor, Eyüpspor, Esenler Erokspor ve Pendikspor formaları giydi.

Geçen sezon Pendikspor'da 25 maça çıkan Mustafa Pektemek, 2 gol, 3 asist kaydetti. 36 yaşındaki santrfor, 2 maçta sarı kart, 1 maçta direkt kırmızı kart gördü.

