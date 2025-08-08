Süper Lig'in dev kulüplerinde top koşturmuştu! Mustafa Pektemek'ten herkesi şaşırtan imza! Yeni takımı...

Mustafa Pektemek, Pendikspor'dan ayrılarak, Nesine 2. Lig temsilcisi Güzide Gebzespor ile anlaşma sağladı. Milli futbolcu, resmi sözleşmeye imza attı.
Sakaryaspor altyapısında yetişen ve kulüple profesyonel kontrat imzalayan Mustafa Pektemek, kariyerinde Sarıyer, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Alanyaspor, Kayserispor, Eyüpspor, Esenler Erokspor ve Pendikspor formaları giydi.
Geçen sezon Pendikspor'da 25 maça çıkan Mustafa Pektemek, 2 gol, 3 asist kaydetti. 36 yaşındaki santrfor, 2 maçta sarı kart, 1 maçta direkt kırmızı kart gördü.
