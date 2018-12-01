Süper Lig eski hakemi hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde lise müdürü olarak görev yapan Süper Lig'in eski yardımcı hakemlerinden Fahri Durmuş, kaldığı lojmanda ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde İbrahim Mete Bulvarı üzerindeki Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin lojmanında meydana geldi. Lise Müdürü Fahri Durmuş, iddiaya göre okulun bahçesindeki lojmandan dışarı çıkarak, çevredekilerden 112 Acil'i aramalarını istedikten sonra tekrar içeri girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Durmuş'u lojmanda hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayı duyup, okula gelen Durmuş'un yakınları ve meslektaşları, gözyaşlarına boğuldu. Durmuş'un cenazesi, polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Durmuş'un geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği düşünülürken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.