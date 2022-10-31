Süper Lig'in eski şampiyonuna mağlubiyet sonrası büyük tepki! Tribün lideri havaalanında takımı karşıladı ortalık karıştı... "Bizi rezil ettiniz"

Bir dönem Süper Lig'de fırtına gibi esen ve 2009-2010 sezonunda şampiyonluk kupasının sahibi de olan Bursaspor'un düşüşü sürüyor.

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'e veda eden ve bu sezon 2. Lig'de mücadele veren Yeşil-Beyazlı ekip, ligin 12. haftasında deplasmanda oynadığı 24 Erzincanspor karşılaşmasından 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta 11 puanla 15. sırada bulunan Bursaspor'da, alınan bu mağlubiyet taraftar nezdinde bardağı taşırırken, Erzincan dönüşü havaalanında oldukça ilginç bir olay yaşandı.

Takımı havaalanında karşılayan Bursaspor tribününün tanınmış simalarından Selim Kurtalan, 27 yaşındaki Hasan Ayaroğlu'na sert bir tepki gösterirken, Ayaroğlu'nun tepkisi gündem oldu.

"TOP OYNAMIYORSUNUZ, TOP OYNAYIN"

Selim Kurtalan, havaalanından ilk çıkan isim olan Bursaspor'un 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Ayaroğlu'na "Hasan top oyna oğlum, top oynamıyorsunuz top oynayın." şeklinde bağırırken, Hasan Ayaroğlu "Bir şey diyeceğim Selim abi, sakat sakat oynuyorum iğneyle oynuyorum." şeklinde yanıt verdi.

Bu yanıtın üzerine "Oynama abim, oynama..." demesi üzerine Ayaroğlu "Bursaspor kurtulacaksa ben oynamayayım" şeklinde yanıt verdi. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından takım otobüsüne doğru yönelen Hasan Ayaroğlu'na Selim Kurtalan "Bizi rezil ettiniz ya" şeklinde isyan etti.

İŞTE O ANLAR...

????Bursaspor tribün lideri Selim Kurtulan ile Hasan Ayaroğlu arasında geçen ilginç diyalog...



????️"Bursaspor kurtulacaksa ben oynamayayım"



[????Bursaspor Medya] pic.twitter.com/BPed7Sb8GQ — Mynet Spor (@mynetspor) October 31, 2022



