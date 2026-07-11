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Süper Lig’in yeni ekibi Çorum FK’nin yeni sezon formalarına taraftarlardan yoğun ilgi

Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig’e yükselen Çorum FK’nın, şehrin binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasından ilham alınarak tasarlanan yeni sezon formaları satışa çıktı. Taraftarlar kentte forma satışı yapılan mağazalarda yoğunluk oluşturdu.

Süper Lig’in yeni ekibi Çorum FK’nin yeni sezon formalarına taraftarlardan yoğun ilgi
Emre Şen

Süper Lig ekiplerinden Çorum FK’nın, ’Biz Anadolu’yuz’ sloganıyla hazırladığı yeni sezon maç ve taraftar formaları satışa sunuldu. Taraftarlar ve vatandaşlar, şehrin binlerce yıllık tarihinden esinlenilerek tasarlanan ve ’Hitit Güneşi’, ’Anadolu Kırmızısı’, ’Gün Işığı’ ve ’Kale Beyazı’ isimlerinin verildiği formalara satışa çıktığı ilk saatlerden itibaren yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda kırmızı-siyahlı taraftar, takıma destek olmak için birden fazla forma satın aldı.

Yurt dışından memleketleri olan Çorum’a gelen ve takımın yeni sezon formasının çıktığını duyar duymaz satış noktasına geldiklerini belirten baba Ahmet Yılmaz ile oğlu Toprak Yılmaz, Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesinin kendilerini gururlandırdıklarını ifade etti.

Bir diğer taraftar Emre Erkan da formaları çok beğendiklerini belirterek Çorum FK’ya başarılar diledi. Ahmet Eroğlu ise yurtdışındaki akrabalarını da düşünerek 17 adet forma aldığını belirtti.
Yeni sezonda taraftarların formalarıyla birlikte yerini almasının gurur verici olacağına dikkat çeken Çorum Kırmızı Şimşekler Tribün Lideri Hüseyin Nalcı, "Bugün formalarımız çıktı. Taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. İzdiham diyebiliriz, bizim için gurur verici. Takımımızın Süper Lig’de olması, taraftarlarımızın çocukları ve eşleriyle birlikte forma alması bizi çok mutlu etti. Ben tribün lideri olarak herkes tribünde formalarıyla, atkılarıyla olsun istiyorum. Görsellik için de çok güzel bir şey. Buradaki manzara beni çok mutlu etti. Herkese sesleniyorum, bitmeden gelip formalarınızı alın" diye konuştu.

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