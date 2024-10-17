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Süper Lig'in yeni transferinden şok edici skandal: Cinsel ilişkisini izinsiz kaydedip paylaştı! 4 yıl hapis...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
17.10.2024 08:02
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Alanyasporlu futbolcu Ui-jo Hwang'a, yaşadığı cinsel ilişkileri gizlice kaydederek izinsiz paylaştığı gerekçesiyle 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Süper Lig'in yeni transferlerinden olan Hwang'a partneriyle yaşadığı cinsel ilişkileri gizlice kaydederek izinsiz paylaştığı iddia edildi. İşte detaylar...

Süper Lig'in yeni transferinden şok edici skandal: Cinsel ilişkisini izinsiz kaydedip paylaştı! 4 yıl hapis...

Alanyaspor'un 32 yaşındaki Güney Koreli milli futbolcusu Hwang Ui-Jo, 4 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Partnerleriyle yaşadığı cinsel ilişkileri gizlice kaydederek izinsiz paylaştığı iddia edilen Koreli futbolcu hakkında dava açıldı.

CİNSEL İLİŞKİ VİDEOSUNU GİZLİCE KAYDETTİ

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Bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği videoları sosyal ağlarda yer alan ve Güney Kore'de de birçok sitede yayınlandığı belirtilen Hwang için partneri suç duyurusunda bulundu. Ui-jo Hwang, partnerleriyle yaşadığı cinsel ilişkileri gizlice kaydederek izinsiz paylaştığı iddia edilmişti. Videoların ortaya çıkması ve şikayetin ardından Hwang, milli takımdan men edildi.

HAKKINDA DAVA AÇILDI

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Bu gerekçeyle Ui-jo Hwang hakkında dava açıldı. Seoul Merkez Bölge Mahkemesi'nde açılan davada 32 yaşındaki futbolcunun 4 yıl hapsi istendi.

SAVCILIK: "SUÇLAMALARI KABUL ETTİ"

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Savcılıktan basına yapılan açıklamada, "Mağdurlardan biri pazarlık yapmayı reddetti ve ağır bir ceza talep etti. Hwang şimdi suçlamaları kabul etmiş olabilir, ancak daha önceki inkarları gerçekten pişman olup olmadığı konusunda şüphe uyandırıyor." ifadeleri kullanıldı.

ÖZÜR DİLEDİ

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Hwang'ın partnerinin bilgisi dışında cinsel ilişkilerini filme almakla suçlandığı duruşma günü bugün yapıldı. Savcı, eski milli oyuncu için 4 yıl hapis cezası talep etti. Hwang başlangıçta kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ancak duruşmanın ilk gününde suçunu kabul etti. Hatta daha da ileri giderek, suçlandığı eylemler için eski partnerinden özür diledi. Bu özür, cezalandırılmasını talep eden şikayetçi tarafından kabul görmedi.

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