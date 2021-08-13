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Süper Lig kulüplerinden Süleyman Seba için anma mesajı

13.08.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig kulüplerinden Süleyman Seba için anma mesajı

İSTANBUL (AA) - Bazı Süper Lig kulüpleri, Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba'nın 7. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün onursal başkanı Süleyman Seba’yı, vefatının 7. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı. Galatasaray ise "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Beşiktaş JK Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 7. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." mesajını yayımladı.

Başakşehir de "Türk futbolunun sembol ismi, Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 7. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." paylaşımı yaptı.

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