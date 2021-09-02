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  4. Süper Lig Serbest Güreş Müsabakaları'nda yarı finalistler belli oldu

Süper Lig Serbest Güreş Müsabakaları'nda yarı finalistler belli oldu

02.09.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig Serbest Güreş Müsabakaları'nda yarı finalistler belli oldu

Süper Lig Serbest Güreş Müsabakaları, Ankara'da devam ediyor.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda iki grup halinde 13 takım mücadele ediyor.

İkinci gün müsabakaları tamamlanan ligde İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, ASKİ Spor Kulübü, TEDAŞ Kulübü ve İlbank Spor Kulübü yarı finale yükseldi.

TKİ ve Antalya Büyükşehir Belediye ASAT Spor Kulübü ise Süper Lig'e veda eden takımlar oldu.

Süper Lig Serbest Güreş Müsabakaları, yarın sona erecek.

Yarı finalde İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile ASKİ Spor Kulübü, TEDAŞ Kulübü ile İlbank Spor Kulübü karşılaşacak.

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