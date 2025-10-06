Süper Lig seyirci ortalaması nedir, nasıl belirlenir?

Futbolun en önemli elemanlarından birisi taraftarlardır. Taraftarlar stadyuma gelen biletli seyirciler veya çok daha geniş kitlelerdeki destekleyiciler olabilir. Futbolda taraftarların tutkusu, coşkusu ve desteği maçların skoruna dolaylı olarak etki edebilir. Kulüpler geleneksel taraftar profilleriyle öne çıkabilir.

Taraftarlar hakkında "futbolun 12. adamı" yorumları yapılmaktadır. Manevi desteğin yanı sıra maddi destek olarak da en büyük gelir kaynaklarını oluştururlar. Sponsorluktan ürün satışına birçok parametre taraftar sayısı üzerinden belirlenir.

Kulüplerin istatiksel başarıları arasında taraftar sayıları da yer alır. Kulüplerin gerçekte ne kadar taraftara sahip olduğunu tam olarak tespit etmek zordur. Ürün satışları üzerinden her sezon tahmini bir satış hedefi belirlenir. Maç seyirci sayıları ise belgelenebilir ve sezon sonunda seyirci ortalamalarını oluşturur.

Süper Lig seyirci ortalaması nedir?

Süper Lig seyirci ortalaması bir Süper Lig sezonunda maçları seyretmeye stadyuma giden biletli izleyicinin ortalamasıdır. Yayıncı kuruluş sadece satılan dekoder ve internet paketlerinden elde edilen verileri paylaşır. Ancak bir ekrandan bir mücadeleyi kaç kişinin takip ettiğini belirleyecek bir sistem yoktur. Bu sebeple stadyum seyircisi baz alınır. Bu sayı takımların taraftarlarından aldığı toplam desteği ifade etmez.

Taraftarlar marka anlaşmalı ürünler, forma vb kulüp mağazı ürünleri ve çeşitli destek kampanyaları ile kulüplerine maddi destek sağlayabilir. Bazı zamanlarda kulüpler "hatıra bileti" gibi sembolik uygulamalar yapabilir. Bu tarz uygulamalar ortalama seyirci sayısına etki etmez. Türkiye Kupası'nda oynanan maçlardaki biletli seyirciler de Süper Lig seyirci ortalamasına dahil edilmez.

Süper Lig seyirci ortalaması nasıl belirlenir?

Süper Lig'de seyirci ortalaması sezon sonunda satılan tüm biletlerin maç sayısına bölümüyle belirlenmektedir.

Takımlar için stadyum biletleri iki yolla satılabilir. Kulüp tarafından belirlenen noktalardaki gişelerden veya Passo Lig web sitesi/uygulaması üzerinden satılmaktadır. İstisnai durumlar haricinde ev sahibi takım tribünlerine ait biletler fiziki bayilerde satılmaz. Passo Lig'in dijital kanallarından alınabilir.

Kombine satılan biletler de ev sahibi tribünlerine yönelik yapılabilir ve resmi sayılara dahil edilir. Fiziki bayilerden nadir durumlarda deplasman tribünü biletleri satılabilir.

Takımlar her iç saha mücadelesinde satmış oldukları ev sahibi ve deplasman tribünü biletlerini TFF'ye bildirir. TFF sezon sonunda takımlardan gelen verilere göre seyirci ortalamasını yayınlar. Örneğin sezon sonunda 5 milyon biletli toplam seyirci varsa bu 18 takımlı 34 haftalık standart sezonlarda gerçekleştirilen 304 maç sayısına bölünür. Ortalama 16.477 seyirci sayısı sezonun seyirci ortalaması olarak ilan edilir.

Taraftar sayıları resmi verilerdir. Tüm kanallardan satılan biletleri temsil eder. Bilet satın alıp maça gelemeyen seyirciler ortalamayı etkilemez. Gerçek sayı resmi sayıdan az miktarda düşük olabilir. Protokol, basın ve özel davetlilere verilen biletler de satılmış olarak kabul edilir. Biletlerden ücret alınmamış olması önemli değildir.