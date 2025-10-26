Süper Lig takımlarına Şampiyonlar Ligi müjdesi paylaşıldı! 'Yüzde 99 ihtimalle...'

Futbol veri sitesi Opta, 2027-28 sezonu için Şampiyonlar Ligi tahmininde Türkiye için dikkat çeken bir oran paylaştı.

İLK 10 SIRADA OLAN ÜLKELER DİREKT GÖNDEREBİLİYOR

UEFA Ülke Puanı Sıralamasında yer alan ilk 10 ülkenin takımları, Şampiyon olması durumunda direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne temsilcilerini gönderebiliyor. Hali hazırda 9. sırada bulunan Türkiye için paylaşılan istatistik yüreklere su serpti.

YAPAY ZEKAYA YAPTIRILDI

UEFA ülke sıralamasındaki mevcut liste üzerinden Şampiyonlar Ligi'nin 2027-2028 sezonuna direkt katılım hakkı alacak ülkeler simüle edildi ve ülkemizin ilk 10'da bitirme ihtimali yüzde 99 olarak gösterildi. İşte oranlar...

Yunanistan: Yüzde 4

Polonya: Yüzde 40

Çekya: Yüzde 57

Türkiye: Yüzde 99