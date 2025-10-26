SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Süper Lig takımlarına Şampiyonlar Ligi müjdesi paylaşıldı! 'Yüzde 99 ihtimalle...'

UEFA ülke puanı sıralamasını ilk 10'da tamamlayan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ediyordu. Hali hazırda 9. sırada bulunan ülkemiz için yapılan araştırma sonucu müjdeli bir istatistik paylaşıldı.

Süper Lig takımlarına Şampiyonlar Ligi müjdesi paylaşıldı! 'Yüzde 99 ihtimalle...'
Emre Şen

Futbol veri sitesi Opta, 2027-28 sezonu için Şampiyonlar Ligi tahmininde Türkiye için dikkat çeken bir oran paylaştı.

İLK 10 SIRADA OLAN ÜLKELER DİREKT GÖNDEREBİLİYOR

Süper Lig takımlarına Şampiyonlar Ligi müjdesi paylaşıldı! Yüzde 99 ihtimalle... 1

UEFA Ülke Puanı Sıralamasında yer alan ilk 10 ülkenin takımları, Şampiyon olması durumunda direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne temsilcilerini gönderebiliyor. Hali hazırda 9. sırada bulunan Türkiye için paylaşılan istatistik yüreklere su serpti.

YAPAY ZEKAYA YAPTIRILDI

UEFA ülke sıralamasındaki mevcut liste üzerinden Şampiyonlar Ligi'nin 2027-2028 sezonuna direkt katılım hakkı alacak ülkeler simüle edildi ve ülkemizin ilk 10'da bitirme ihtimali yüzde 99 olarak gösterildi. İşte oranlar...

Yunanistan: Yüzde 4
Polonya: Yüzde 40
Çekya: Yüzde 57
Türkiye: Yüzde 99

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Rams Park'da...G.Saray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Rams Park'da...
El Clasico öncesi nefesler tutuldu! Madrid'den Arda Güler kararıEl Clasico öncesi nefesler tutuldu! Madrid'den Arda Güler kararı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig şampiyonlar ligi Spor Haberleri son dakika spor haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.