Ülke puanında son durum belli oldu! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un katkısı

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde altıncı, Konferans Ligi'nde ise beşinci maç haftası sona erdi. Galatasaray'ın Monaco'ya 1-0, Samsunspor'un AEK'e 2-1 yenildiği maçların ardından tek sevinçli haber Fenerbahçe'nin Brann deplasmanında aldığı galibiyet ile geldi. İşte bu sonuçların ardından oluşan puan durumu...

12.SIRADA TAMAMLADI!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç deplasmanında Brann'a konuk olurken, maçtan Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca (3) attığı gollerle 4-0'lık skorla galip geldi. Maçın ardından sarı-lacivertli takım UEFA Avrupa Ligi'nde haftayı 12. sırada tamamladı.

MONACO MAĞLUBİYETİ MORALLERİ BOZDU

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizden Galatasaray Fransa deplasmanında Monaco'ya konuk oldu. Maçtan 1-0'lık skorla mağlup ayrılan Cimbom, ilk 24 için şansını son 2 maça bıraktı. Aslan son 2 maçında önce evine Atletico Madrid ile karşılaşırken, ardından Manchester City deplasmanına konuk olacak. Cimbom 9 puanla 18.sırada yer aldı.

SAMSUNSPOR'DAN TARİHİ BAŞARI!

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin son haftasında AEK'e 2-1 yenilse de ilk 24 takım arasına girmeyi garantiledi. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz önemli bir başarıya da imza atmış oldu. Karadeniz ekibi 10 puanla 5.sırada kendine yer edindi.

BU SEZON ÜLKE PUANINA KATKILARI!

Ekiplerimiz arasında 2025 Aralık ayı itibariyle ülke puanına en çok katkı sağlayan takımlar da belli oldu. İşte şu ana kadar aldığı galibiyetle ve kat sayı ölçeğinde takımlarımızın aldığı puanlar...

• Galatasaray - 12.000

• Fenerbahçe - 9.500

• Samsunspor - 8.125

• Başakşehir - 3.500

• Beşiktaş - 2.500

ÜLKE PUANI SIRALAMASI BELLİ OLDU!

Türkiye UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda bu galibiyetle birlikte 47.925 puana yükselirken, 9.sıradaki yerini korudu.

8.Belçika: 57.750

9.Türkiye: 47.925

Çekya: 45.025

UEFA KULÜPLER SIRALAMASI'NDA SON DURUM

Türkiye'yi bu sene Avrupa'da temsileden takımlarımızdan Fenerbahçe Brann galibiyetiyle haftayı 55.250 puanla 41.sırada, Monaco'ya yenilen Galatasaray 47.750 puanla 46.sırada ve Samsunspor 9.585 puanla 172.sırada tamamladı.