Süper Lig takımlarına yayıncı kuruluştan şok!

Koronavirüs salgını nedeniyle ödemeleri durduran yayıncı kuruluş beIN Sports'tan Süper Lig kulüplerine kötü haber geldi.

Süper Lig'de sezonun kalan 8 haftalık bölümünde 18 takıma toplam 588 milyon TL ödeme yapması belirlenen yayıncı kuruluş, kulüplere bu ücretin tamamını ödemeyeceğini iletti.

Yapılan son toplantıda liglerin 12 Haziran'da başlaması kararında bir değişiklik yapılmazken, beIN Sports ödeme yapmak için kulüplerden liglerin başlayacağına dair yazılı garanti istedi.

Öte yandan TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, “Bu sezon Süper Lig'de düşme olmaması ve gelecek sezonun 21 takımla oynanması için 7 kulübümüzden başvuru aldık." ifadelerini kullandı. Süper Lig'in gelecek sezon 21 takımdan oluşması durumunda yayıncı kuruluştan indirim talep etmemesi istenecek. (AJANSSPOR)

