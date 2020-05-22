SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Süper Lig takımlarına yayıncı kuruluştan şok!

Süper Lig takımlarına yayıncı kuruluştan şok!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 22.05.2020 18:35 | Son Güncelleme

Süper Lig kulüplerine yayıncı kuruluş ödeme yapacak mı? Yayıncı kuruluş Süper Lig'de sezonun kalan 8 haftalık bölümünde 18 takıma toplam ne kadar ödeyecek? İşte cevabı...

Süper Lig takımlarına yayıncı kuruluştan şok!

Koronavirüs salgını nedeniyle ödemeleri durduran yayıncı kuruluş beIN Sports'tan Süper Lig kulüplerine kötü haber geldi.

Süper Lig'de sezonun kalan 8 haftalık bölümünde 18 takıma toplam 588 milyon TL ödeme yapması belirlenen yayıncı kuruluş, kulüplere bu ücretin tamamını ödemeyeceğini iletti.

Yapılan son toplantıda liglerin 12 Haziran'da başlaması kararında bir değişiklik yapılmazken, beIN Sports ödeme yapmak için kulüplerden liglerin başlayacağına dair yazılı garanti istedi.

Öte yandan TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, “Bu sezon Süper Lig'de düşme olmaması ve gelecek sezonun 21 takımla oynanması için 7 kulübümüzden başvuru aldık." ifadelerini kullandı. Süper Lig'in gelecek sezon 21 takımdan oluşması durumunda yayıncı kuruluştan indirim talep etmemesi istenecek. (AJANSSPOR)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise... İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise...
Genç stopere Süper Lig'den 6 teklifGenç stopere Süper Lig'den 6 teklif
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 27 Mayıs'ta açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 27 Mayıs'ta açılıyor

Alışveriş yapacaklar dikkat! 4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?

Alışveriş yapacaklar dikkat! 4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?

F.Bahçe transferde sona geldi

F.Bahçe transferde sona geldi

Müjdeli haber! O maçlar şifresiz

Müjdeli haber! O maçlar şifresiz

Başkan Trabzonspor'un transferini açıkladı

Başkan Trabzonspor'un transferini açıkladı

Nisan ayındaki G.Saray gerçeği ortaya çıktı

Nisan ayındaki G.Saray gerçeği ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Süper Lig hakkında karar verildi!

Süper Lig hakkında karar verildi!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Süper Lig iptal mi oluyor?

Süper Lig iptal mi oluyor?

Süper Lig için tarih verildi!

Süper Lig için tarih verildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Lig takımlarına yayıncı kuruluştan şok!

Süper Lig takımlarına yayıncı kuruluştan şok!

Erman Toroğlu: O zaman kulüplere emzik versinler!

O zaman kulüplere emzik versinler!

Altay'ın genç stoperi Cenk Özkacar'a Süper Lig'den 6 teklif

Genç stopere Süper Lig'den 6 teklif

Süper Lig'in başlama tarihi açıklandı

Süper Lig başlıyor! İşte o tarih

Arda Turan'dan büyük gaf! Bayramları karıştırdı!

Arda Turan bayramları karıştırdı!

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı, yarın bir araya gelecek

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı toplanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.