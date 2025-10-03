SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Süper Lig tarihi nedir, hangi yıllarda başladı?

Türk Süper Ligi, Avrupa futbolunun önemli liglerinden birisidir. Tarihi hem kulüplerin kuruluş tarihi hem de organizasyonlara katılım süreciyle oldukça köklü bir geçmişe dayanmaktadır.

Süper Lig tarihi nedir, hangi yıllarda başladı?
Doğukan Bayrak

Türkiye'de futbol birçok parametreye göre en popüler spordur. Bunlar arasında izleyici sayıları, maddi imkanlar, ticari ve resmi ürünlerin alım-satımları, çevrim-içi ve naklen yayın sayıları gibi değerler yer alır. Türkiye'deki birçok futbol kulübünün kuruluş tarihi de Avrupa'daki öncülere yakın seyretmektedir. Cumhuriyetin ilanından önce 1903 yılında Beşiktaş, 1905 yılında Galatasaray, 1907 yılında Fenerbahçe, 1909 yılında Beykoz ve 1910 yılında Ankaragücü kurulmuştur. Futbola erken adaptasyonun bir sonucu olarak Türkiye Futbol Federasyonu da 23 Nisan 1923 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

Süper Lig tarihi nedir?

Türkiye Süper Lig tarihi çeşitli aşamalardan geçmiştir. Türkiye'nin kuruluşundan itibaren futbol değer gören bir spordu. Yeni cumhuriyetin kuruluş aşamalarında Avrupalı devletlerle sosyal ve kültürel olarak hem etkileşimde bulunabileceği hem de rekabet edebileceği bir alandı. Bunun için futbolun öncelikle yerelde yaygınlaşması gerekliydi.

Bu konudaki çalışmalar sürerken önce "1929 Dünya Ekonomik Buhranı" ve sonrasında "2. Dünya Savaşı" süreci gecikmelere yol açmıştır. Bu dönemde Türkiye'deki futbol ligleri ulusal düzeyde ve bölgesel liglerle sınırlı kalmıştır. Öte yandan uluslararası mücadelelere girmek ve organizasyonlara katılım sağlamak ana amaçlardan birisi olmuştur. Bu sebeple gelen fırsatlar konusunda her daim hızlı adım atılmış ve uyum sağlanmıştır.

Süper Lig hangi yıllarda başladı?

Türkiye Milli Takımı'nın FIFA'ya dahil olup 1954 Dünya Kupası'nda mücadele etmesi bir dönüm noktasıdır. Bu noktadan sonra uluslararası organizasyonlarda mücadele etmek için çalışmalar başlamıştır. Aynı zamanda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası da "1955-1956" yılında düzenlenmeye başladı. UEFA'nın Türkiye'ye temsilci göndermesi baskısı sonucu "1956-1957" ve "1957-1958" yıllarında "Federasyon Kupası" isimli bir organizasyon başlatıldı. Kupaları kazanan takım Beşiktaş oldu ve temsil hakkını elde etti. Sonrasında ise 1959 yılında o zamanki adıyla "Milli Lig" kuruldu ("Milli Lig" ismi, 1960'larda "Türkiye 1.Lig'i", "2001-2002" sezonundan itibaren de "Süper Lig" olarak tescillendi).

Süper Lig'de "1963-1964" sezonunda 2. kademe kurularak alt lig/üst lig ayrımı ilk kez getirilmiştir. Bu tarihten sonra ülkenin dört bir yanında kurulan yeni takımlarla takım ve lig sayısı artmaya devam etti. Süper Lig'de "1987-1988" sezonu başka bir dönüm noktasıdır. Bu sezona dek beraberlik 1, mağlubiyet 0 ve galibiyetler 2 puan değerindeydi. Alınan karar sonucu beraberlik ve mağlubiyetin puan değeri aynı kalırken galibiyetler 3 puan olarak değerlendirilmeye başlandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
UEFA ülke puanında uçuşa geçtik! 3'te 3... İşte son durumUEFA ülke puanında uçuşa geçtik! 3'te 3... İşte son durum
Wirtz G.Saray'ı unutamadı! Buruk'a telefonda mesaj...Wirtz G.Saray'ı unutamadı! Buruk'a telefonda mesaj...
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig futbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.