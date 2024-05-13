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  4. Süper Lig tarihinde bir ilk yaşanıyor! Küme düşme hattı alev alev yanarken ilginç bir detay ortaya çıktı...

Süper Lig tarihinde bir ilk yaşanıyor! Küme düşme hattı alev alev yanarken ilginç bir detay ortaya çıktı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.05.2024 07:41
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk potasında Fenerbahçe ile Galatasaray kıyasıya bir rekabet içine girmişken, küme düşme hattında da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Ligin artık son 2 maçı kalmışken 8 takımın da küme düşme ihtimali bulunuyor.

Süper Lig tarihinde bir ilk yaşanıyor! Küme düşme hattı alev alev yanarken ilginç bir detay ortaya çıktı...

Süper Lig tarihinde bir ilk yaşanıyor. Ligin bitimine 2 hafta kala küme düşme ihtimali bulunan tam 8 takım yer alıyor.

DÜŞMEYİ GARANTİLEYEN TEK TAKIM VAR

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Şu ana kadar yalnızca 16 puan toplayabilen İstanbulspor'un haftalar önce küme düşmesi kesinleşmişti. Diğer takımların puan puana olması son 2 haftaya girilirken ilginç bir durumu gözler önüne seriyor.

HİÇBİRİ RAHAT DEĞİL

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8 takımın da yapacağı en ufak hatadan dolayı bir sezonunun çöpe gitme ihtimali bulunuyor. Aralarında oynayacakları maçlarla kaderlerinin değişeceği haftada ateşten gömleği kimin giyeceği henüz bilinmiyor.

DÜŞME HATTINDA PUAN DURUMU

12- Samsunspor: 42 puan
13- Kayserispor: 41 puan
14- Konyaspor: 40 puan
15- Ankaragücü: 39 puan
16- Gaziantep FK: 38 puan
17- Hatayspor: 37 puan (Düşme hattı)
18- Fatih Karagümrük: 37 puan (Düşme hattı)
19- Pendikspor: 36 puan (Düşme hattı)
20- İstanbulspor: 16 (Küme düştü)

KALAN MAÇLAR

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