Süper Lig tarihinde bir ilk yaşanıyor! Küme düşme hattı alev alev yanarken ilginç bir detay ortaya çıktı...

Süper Lig tarihinde bir ilk yaşanıyor. Ligin bitimine 2 hafta kala küme düşme ihtimali bulunan tam 8 takım yer alıyor.

DÜŞMEYİ GARANTİLEYEN TEK TAKIM VAR

Şu ana kadar yalnızca 16 puan toplayabilen İstanbulspor'un haftalar önce küme düşmesi kesinleşmişti. Diğer takımların puan puana olması son 2 haftaya girilirken ilginç bir durumu gözler önüne seriyor.

HİÇBİRİ RAHAT DEĞİL

8 takımın da yapacağı en ufak hatadan dolayı bir sezonunun çöpe gitme ihtimali bulunuyor. Aralarında oynayacakları maçlarla kaderlerinin değişeceği haftada ateşten gömleği kimin giyeceği henüz bilinmiyor.

DÜŞME HATTINDA PUAN DURUMU

12- Samsunspor: 42 puan

13- Kayserispor: 41 puan

14- Konyaspor: 40 puan

15- Ankaragücü: 39 puan

16- Gaziantep FK: 38 puan

17- Hatayspor: 37 puan (Düşme hattı)

18- Fatih Karagümrük: 37 puan (Düşme hattı)

19- Pendikspor: 36 puan (Düşme hattı)

20- İstanbulspor: 16 (Küme düştü)

KALAN MAÇLAR







