SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Süper Lig teknik direktör lisansı nedir, nasıl alınır?

Teknik direktörler Süper Lig'de teknik ve taktik ekibin lideridir. Takımların kadro yapılanması, antrenman ve mücadele sürecinde aktif rol oynarlar. Süper Lig'de teknik direktörlük yapabilmek için teknik direktör lisansı gereklidir.

Süper Lig teknik direktör lisansı nedir, nasıl alınır?
Doğukan Bayrak

Süper Lig takımlarının teknik ekiplerinde birçok eleman çalışabilir. Teknik ekip görevleri saha dışından kulüplerin her kademesine göre değişebilmektedir. Teknik ekip; kadro yapılanması, oyuncu gelişimi, oyun anlayış ve felsefesinin gelişmesinden sorumlu olabilir. Ancak saha dışı ve saha içi tüm oyun aksiyonlarında belirleyici ve karar verici kişi teknik direktördür. Süper Lig'de teknik direktörlük yapabilmek için TFF tarafından belirlenen şartlara göre düzenlenen "Süper Lig Teknik Direktör Lisansı'na" sahip olunması gerekir.

Süper Lig teknik direktör lisansı nedir?

Süper Lig'de teknik direktör lisansı, Süper Lig takımlarını yönetebilmek için gerekli antrenör belgesi/lisansıdır. Bir kişinin Süper Lig'de teknik direktörlük yapabilmek için konumu, eğitimi veya futbol geçmişi yeterli değildir. TFF tarafından "Süper Lig teknik direktör lisansının" verilmesi gerekir. Bu lisans, Süper ligde teknik direktörlük kariyerinde üst seviyeler arasında yer alır. Teknik direktörün üst düzey takımları çalıştırabilecek teorik ve pratik bilgiye sahip olduğunu gösterir.

TFF kademeli lisans sistemine sahiptir. Sistemin en altında 3.lig ve aşağısındaki takımların çalıştırılabilmesini sağlayan "UEFA B lisansı" yer alır. Süper Lig, 1.Lig ve 2.Lig için "UEFA A Lisansı" gereklidir. UEFA A Lisansı Süper Lig takımlarını çalıştırmak için yeterli olsa da Avrupa kupalarında görev alabilmek için en üst klasmanda yer alan "UEFA Pro Lisansı" gereklidir. "UEFA Pro Lisans" Süper Lig takımlarına teknik direktörlük görevi için gerekli olmasa da Avrupa kupalarını hedefleyen kulüpler açısından aranan bir özelliktir.

Süper Lig teknik direktör lisansı nasıl alınır?

TFF genellikle yılda 1-2 kez UEFA A lisansı kursu için başvuruları açmaktadır. Süper Lig için azami sınır olan A lisans için en az 30 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. Adayların en az lise mezunu olmaları ve bir alt basamaktaki UEFA B lisansına sahip olmaları şartı mevcuttur. UEFA B Lisansına sahip adayların mevcut lisanslarıyla en az 1 sezon aktif olarak görev almış olmaları beklenmektedir.

TFF'ye teknik direktörlük lisansı için başvurular genellikle yoğundur. TFF adayların futbolculuk kariyeri, teknik direktörlük deneyimleri, İngilizce yeterlilik seviyeleri ve mülakat performansları gibi kriterleri değerlendirip ön eleme yapabilmektedir. Başvurusu kabul edilen adaylar kurs sürecine dahil edilir. Kurslar modüller halinde yürütülen ve toplamda 240 saatten fazla süren bir programlardır. Teorik eğitim dersleri TFF'nin Riva'daki eğitim tesislerinde verilmektedir.

Süper Lig teknik direktör lisansında eğitim süreci nasıldır?

Ders konuları arasında ileri seviye antrenman bilimi, futbol analizi, maç planlaması, taktik çalışmaları, profesyonel takım yönetimi, medya ilişkileri, sporcu beslenmeleri, transfer süreçleri vb. eğitimler verilir. Teorik eğitimlerin amacı teknik direktörlerin bir takıma dair saha içi ve saha dışı bütün teknik yapılanmadan sorumlu olma donanımına sahip olmalarıdır. Eğitim sürecinde teknik direktör adayları mezuniyet için sınav ve değerlendirme sürecine geçer.

Sınavlarda teorik bilginin ölçüldüğü yazılı sınav, maç analizi ve takım stratejisi gibi konuları içeren sözlü sınav ve saha içerisindeki etkinlikleri içeren pratik sınavlar yer alır. Sınav döneminin ardından son değerlendirmede bitirme projesi hazırlanır. Bitirme projesinde detaylı bir sezon planlaması veya takım analizi projesi hazırlanması istenmektedir. Kurs dönemini başarıyla bitiren adaylar stajyer statüsünde teknik direktörlük görevine başlar ve tecrübelerine göre üst kademelerde ana teknik direktör olarak görev alabilirler.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FIFA resmen açıkladı! 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı...FIFA resmen açıkladı! 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı...
G.Saray'dan Beşiktaş derbisi için beklenmedik karar!G.Saray'dan Beşiktaş derbisi için beklenmedik karar!
Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.