Süper Lig teknik direktör lisansı nedir, nasıl alınır?

Süper Lig takımlarının teknik ekiplerinde birçok eleman çalışabilir. Teknik ekip görevleri saha dışından kulüplerin her kademesine göre değişebilmektedir. Teknik ekip; kadro yapılanması, oyuncu gelişimi, oyun anlayış ve felsefesinin gelişmesinden sorumlu olabilir. Ancak saha dışı ve saha içi tüm oyun aksiyonlarında belirleyici ve karar verici kişi teknik direktördür. Süper Lig'de teknik direktörlük yapabilmek için TFF tarafından belirlenen şartlara göre düzenlenen "Süper Lig Teknik Direktör Lisansı'na" sahip olunması gerekir.

Süper Lig teknik direktör lisansı nedir?

Süper Lig'de teknik direktör lisansı, Süper Lig takımlarını yönetebilmek için gerekli antrenör belgesi/lisansıdır. Bir kişinin Süper Lig'de teknik direktörlük yapabilmek için konumu, eğitimi veya futbol geçmişi yeterli değildir. TFF tarafından "Süper Lig teknik direktör lisansının" verilmesi gerekir. Bu lisans, Süper ligde teknik direktörlük kariyerinde üst seviyeler arasında yer alır. Teknik direktörün üst düzey takımları çalıştırabilecek teorik ve pratik bilgiye sahip olduğunu gösterir.

TFF kademeli lisans sistemine sahiptir. Sistemin en altında 3.lig ve aşağısındaki takımların çalıştırılabilmesini sağlayan "UEFA B lisansı" yer alır. Süper Lig, 1.Lig ve 2.Lig için "UEFA A Lisansı" gereklidir. UEFA A Lisansı Süper Lig takımlarını çalıştırmak için yeterli olsa da Avrupa kupalarında görev alabilmek için en üst klasmanda yer alan "UEFA Pro Lisansı" gereklidir. "UEFA Pro Lisans" Süper Lig takımlarına teknik direktörlük görevi için gerekli olmasa da Avrupa kupalarını hedefleyen kulüpler açısından aranan bir özelliktir.

Süper Lig teknik direktör lisansı nasıl alınır?

TFF genellikle yılda 1-2 kez UEFA A lisansı kursu için başvuruları açmaktadır. Süper Lig için azami sınır olan A lisans için en az 30 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. Adayların en az lise mezunu olmaları ve bir alt basamaktaki UEFA B lisansına sahip olmaları şartı mevcuttur. UEFA B Lisansına sahip adayların mevcut lisanslarıyla en az 1 sezon aktif olarak görev almış olmaları beklenmektedir.

TFF'ye teknik direktörlük lisansı için başvurular genellikle yoğundur. TFF adayların futbolculuk kariyeri, teknik direktörlük deneyimleri, İngilizce yeterlilik seviyeleri ve mülakat performansları gibi kriterleri değerlendirip ön eleme yapabilmektedir. Başvurusu kabul edilen adaylar kurs sürecine dahil edilir. Kurslar modüller halinde yürütülen ve toplamda 240 saatten fazla süren bir programlardır. Teorik eğitim dersleri TFF'nin Riva'daki eğitim tesislerinde verilmektedir.

Süper Lig teknik direktör lisansında eğitim süreci nasıldır?

Ders konuları arasında ileri seviye antrenman bilimi, futbol analizi, maç planlaması, taktik çalışmaları, profesyonel takım yönetimi, medya ilişkileri, sporcu beslenmeleri, transfer süreçleri vb. eğitimler verilir. Teorik eğitimlerin amacı teknik direktörlerin bir takıma dair saha içi ve saha dışı bütün teknik yapılanmadan sorumlu olma donanımına sahip olmalarıdır. Eğitim sürecinde teknik direktör adayları mezuniyet için sınav ve değerlendirme sürecine geçer.

Sınavlarda teorik bilginin ölçüldüğü yazılı sınav, maç analizi ve takım stratejisi gibi konuları içeren sözlü sınav ve saha içerisindeki etkinlikleri içeren pratik sınavlar yer alır. Sınav döneminin ardından son değerlendirmede bitirme projesi hazırlanır. Bitirme projesinde detaylı bir sezon planlaması veya takım analizi projesi hazırlanması istenmektedir. Kurs dönemini başarıyla bitiren adaylar stajyer statüsünde teknik direktörlük görevine başlar ve tecrübelerine göre üst kademelerde ana teknik direktör olarak görev alabilirler.