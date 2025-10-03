SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Süper Lig yayın gelirleri nedir, nasıl dağıtılır?

Süper Lig takımlarının birçok gelir kalemi mevcuttur. Sponsorluk, ürün satışı, maç günü hasılatı, reklam ve tanıtım gelirleri gibi maddi kaynaklar mevcuttur. Süper Lig yayın gelirleri ise TFF tarafından kulüplere dağıtılmaktadır.

Süper Lig yayın gelirleri nedir, nasıl dağıtılır?
Doğukan Bayrak

Türkiye'de tüm spor branşları arasında toplam gelir, yatırım, izlenme, ürün satışı, reklam, tanıtım, amatör ve profesyonel sporcu sayısına bakılarak futbolun en popüler spor dalı olduğu sonucuna ulaşılabilir. Genel izlenme sayıları ve ortalama piyasa değerine bakıldığında da Süper Lig Avrupa'nın en önemli 10 ulusal futbol liginden birisidir. Hem yerel hem de yurt dışında Süper Lig'in bu kadar takip edilmesi yayın hakları açısından önemli bir gelir grubunu oluşturur.

Süper Lig yayın gelirleri nedir?

Süper Lig yayın gelirleri, Süper Lig'deki maçların çeşitli platformlarda yayınlanmasına yönelik özel bir kuruma tanınan haklardan elde edilen gelirlerdir. Bu gelirler "Süper Lig yayın gelirleri" olarak isimlendirilir ve kulüplerin mevcut sponsorluk/reklam gelirlerinden ayrı tutulur. Yayın hakları birkaç sezonu içeren yayın hakları olarak satılsa da ödemeler sezonluk olarak yapılır. Yayıncı kuruluş her sezonun bedelini ayrı olarak öder.

Süper Lig yayın hakları değerli mi?

Futbol müsabakalarının izlenme sayıları oldukça önemlidir. Firmaların reklam ve tanıtımları için futbol kulüpleri ve ligleri önemli birer araçtır. Süper Lig'de takımlara yapılan yatırımlar ligin pazar değerini yükseltir. Daha güçlü kadrolar ve artan rekabet Süper Lig'in daha geniş çevrelerce takip edilmesini ve izlenmesini sağlar. Süper Lig'deki yayın hakları da 3 veya 5 yıllık süreçler içerisinde ihaleye çıkartılır.

İhaleyi kazanan yayıncı kuruluş maçları yayınlama hakkını elde eder. Yayıncı kuruluş tarafından online yayınlar, dekoder ve çanak anten satışı gibi kullanıcıya özel satış yapılır. Ayrıca Süper Lig'le alakalı mücadelelerin öncesi, mücadele anı ve sonrası gibi tüm yayın hakları elde tutulur. Böylelikle izlenme sayısı üzerinden hem ürün satışı hem de reklam gelirleri açısından önemli bir pazar oluşturulmuş olur.

Süper Lig de Avrupa'nın en fazla izlenilen liglerinden birisidir. Hem kalabalık nüfustaki en popüler sporun futbol olması hem de Türk kulüplerinin uluslararası tanınırlığı ligin yayın hakları değerini yükselmektedir.

Süper Lig yayın gelirleri nasıl dağıtılır?

Süper Lig maçlarının yayın hakları her sezon için bir yayıncı kuruluşa satılır. Toplam bedel belirli bir gelir havuzda toplanır. TFF öncelikle alt ligler, altyapı, hakem ve görevli giderlerine yönelik kesintilerde bulunur. Federasyona dair tüm masraflar çıkarıldıktan sonra kalan miktar Süper Lig kulüplerine dağıtılır

Öncelikle Süper Lig'de o sezon mücadele eden tüm kulüplere katılım payı dağıtılır. Katılım payı eşit miktardadır. Asgari bir gelir modelinin oluşmasını sağlar. Sezon içerisindeki performansa göre ek ödemeler devam eder. Galibiyet ve beraberliklere her sezon değişebilen miktarlarda ödemeler yapılır.

Sezon içerisinde toplanabilir ödüller haricinde en yüksek miktar Süper Lig'i şampiyon tamamlayan kulübe ödenir. Buna "tarihi başarı payı" veya "şampiyonluk payı" denir. Öte yandan tüm takımlara ayriyetten "sıralama payı" ödemesi yapılmaktadır. Takımların ligi bitirdikleri konuma göre şampiyondan küme düşen ilk takıma yönelik azalan miktarda sezon payı ödemesi gerçekleştirilir.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Antalyaspor-Rizespor CANLI | Antalyaspor-Rizespor
TFF'den o kulübe hükmen mağlubiyet cezası!TFF'den o kulübe hükmen mağlubiyet cezası!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.