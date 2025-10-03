Süper Lig yayın gelirleri nedir, nasıl dağıtılır?

Türkiye'de tüm spor branşları arasında toplam gelir, yatırım, izlenme, ürün satışı, reklam, tanıtım, amatör ve profesyonel sporcu sayısına bakılarak futbolun en popüler spor dalı olduğu sonucuna ulaşılabilir. Genel izlenme sayıları ve ortalama piyasa değerine bakıldığında da Süper Lig Avrupa'nın en önemli 10 ulusal futbol liginden birisidir. Hem yerel hem de yurt dışında Süper Lig'in bu kadar takip edilmesi yayın hakları açısından önemli bir gelir grubunu oluşturur.

Süper Lig yayın gelirleri nedir?

Süper Lig yayın gelirleri, Süper Lig'deki maçların çeşitli platformlarda yayınlanmasına yönelik özel bir kuruma tanınan haklardan elde edilen gelirlerdir. Bu gelirler "Süper Lig yayın gelirleri" olarak isimlendirilir ve kulüplerin mevcut sponsorluk/reklam gelirlerinden ayrı tutulur. Yayın hakları birkaç sezonu içeren yayın hakları olarak satılsa da ödemeler sezonluk olarak yapılır. Yayıncı kuruluş her sezonun bedelini ayrı olarak öder.

Süper Lig yayın hakları değerli mi?

Futbol müsabakalarının izlenme sayıları oldukça önemlidir. Firmaların reklam ve tanıtımları için futbol kulüpleri ve ligleri önemli birer araçtır. Süper Lig'de takımlara yapılan yatırımlar ligin pazar değerini yükseltir. Daha güçlü kadrolar ve artan rekabet Süper Lig'in daha geniş çevrelerce takip edilmesini ve izlenmesini sağlar. Süper Lig'deki yayın hakları da 3 veya 5 yıllık süreçler içerisinde ihaleye çıkartılır.

İhaleyi kazanan yayıncı kuruluş maçları yayınlama hakkını elde eder. Yayıncı kuruluş tarafından online yayınlar, dekoder ve çanak anten satışı gibi kullanıcıya özel satış yapılır. Ayrıca Süper Lig'le alakalı mücadelelerin öncesi, mücadele anı ve sonrası gibi tüm yayın hakları elde tutulur. Böylelikle izlenme sayısı üzerinden hem ürün satışı hem de reklam gelirleri açısından önemli bir pazar oluşturulmuş olur.

Süper Lig de Avrupa'nın en fazla izlenilen liglerinden birisidir. Hem kalabalık nüfustaki en popüler sporun futbol olması hem de Türk kulüplerinin uluslararası tanınırlığı ligin yayın hakları değerini yükselmektedir.

Süper Lig yayın gelirleri nasıl dağıtılır?

Süper Lig maçlarının yayın hakları her sezon için bir yayıncı kuruluşa satılır. Toplam bedel belirli bir gelir havuzda toplanır. TFF öncelikle alt ligler, altyapı, hakem ve görevli giderlerine yönelik kesintilerde bulunur. Federasyona dair tüm masraflar çıkarıldıktan sonra kalan miktar Süper Lig kulüplerine dağıtılır

Öncelikle Süper Lig'de o sezon mücadele eden tüm kulüplere katılım payı dağıtılır. Katılım payı eşit miktardadır. Asgari bir gelir modelinin oluşmasını sağlar. Sezon içerisindeki performansa göre ek ödemeler devam eder. Galibiyet ve beraberliklere her sezon değişebilen miktarlarda ödemeler yapılır.

Sezon içerisinde toplanabilir ödüller haricinde en yüksek miktar Süper Lig'i şampiyon tamamlayan kulübe ödenir. Buna "tarihi başarı payı" veya "şampiyonluk payı" denir. Öte yandan tüm takımlara ayriyetten "sıralama payı" ödemesi yapılmaktadır. Takımların ligi bitirdikleri konuma göre şampiyondan küme düşen ilk takıma yönelik azalan miktarda sezon payı ödemesi gerçekleştirilir.