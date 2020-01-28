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  4. Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 28.01.2020 18:14 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'dan yapılan açıklamaya göre; 6 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği; Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Sivasspor, Göztepe ve Gaziantep FK'nin çeşitli nedenlerden dolayı kurula sevkine karar verdi.

Kasımpaşalı futbolcu Haris Hajradinovic'in de takımının Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmadaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevki kararlaştırıldı.

Bu arada TFF 1. Lig kulüplerinden Bursaspor, Menemenspor, Eskişehirspor ve Fatih Karagümrük, hukuk müşavirliği tarafından kurula sevk edildi.

Fatih Karagümrük görevlisi Bahadır Kansız, görevi kötüye kullanma nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Futbol pfdk süperlig tff tff 1. lig

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