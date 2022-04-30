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Süper Lig'de 64. sezonun şampiyonu Trabzonspor

30.04.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğu elde ederek, ligin 64. sezonunun şampiyonu oldu

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de 64. sezonun şampiyonu Trabzonspor oldu.

Bordo-mavililer, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 2021-2022 sezonunda mutlu sona ulaştı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın 22, Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş 16, Trabzonspor 7, Bursaspor ve Medipol Başakşehir de 1 kez şampiyonluğu elde etti.

Öte yandan 1959 yılından itibaren başladığı kabul edilen lig 62. kez oynanırken, Beşiktaş 2002 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarındaki deplasmanlı lig şampiyonluklarını da toplam şampiyonluk sayısına ekletti.

TFF Tahkim Kurulu kararıyla 1959'dan önceki 2 şampiyonluğunun da ilave edilmesiyle Beşiktaş'ın toplam şampiyonluk sayısı 16'ya ulaştı.

- İlk şampiyon Fenerbahçe, son şampiyon Trabzonspor

1959 yılında ilk kez düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi'nde ilk şampiyonluğu Fenerbahçe kazandı.

İki ayrı grupta birinciliği elde eden Fenerbahçe ile Galatasaray, o zamanki statü gereği final maçlarında karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçını 4-0 kazanarak 64 sezonun ilk şampiyonu oldu.

Lig tarihinde son şampiyonluğu Trabzonspor elde etti.

- Beşiktaş 14, Galatasaray da 13 sezon hasret çekti

Süper Lig tarihinde Beşiktaş 14, Galatasaray ise 13 sezon şampiyonluğa hasret kaldı.

Beşiktaş, 1966-1967'de elde ettiği şampiyonluğun ardından 14 sezon şampiyonluk özlemi çekti. 1981-1982 sezonunda Dorde Milic yönetiminde şampiyon olan siyah-beyazlılar, taraftarlarının uzun süren hasretini sonlandırdı.

Galatasaray ise 1972-1973'te ligi ilk sırada tamamladıktan sonra 13 sezon boyunca şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılı takım, 1986-1987 sezonunda Jupp Derwall yönetiminde şampiyonluk kupasını kaldırarak bu özlemi dindirdi.

Fenerbahçe ise ligde 8 sezondur şampiyonluk hasreti çekiyor.

- Trabzonspor, 37 sezonluk büyük özlemi sonlandırdı

Lig şampiyonluğunu İstanbul dışına taşıyan ilk Anadolu takımı olan Trabzonspor, bu başarıyı uzun zaman sonra tekrar elde etti.

Son lig şampiyonluğunu 1983-1984'te Ahmet Suat Özyazıcı döneminde yaşayan bordo-mavililer, o tarihten bu yana geçen 37 sezondur zirvede yer alamamıştı.

- En erken şampiyon Fenerbahçe ve Trabzonspor

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanını da egale etti.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.

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