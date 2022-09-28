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  4. Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

28.09.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide hakem Volkan Bayarslan görev yapacak

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

1 Ekim Cumartesi:

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

17.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: Ümit Öztürk

17.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Halil Umut Meler

2 Ekim Pazar:

14.30 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar

14.30 Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Arabam.com Konyaspor-Hangi Kredi Ümraniyespor: Mustafa Kürşat Filiz

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

3 Ekim Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Ali Şansalan

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