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Süper Lig'de 8 maçtır puan alamayan Göztepe, yarın Kayserispor'u ağırlayacak

08.04.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 8 maçtır puan alamayan Göztepe, yarın Kayserispor'u ağırlayacak

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de son 7 haftaya düşme hattında giren Göztepe, 32. hafta mücadelesinde yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Yukatel Kayserispor müsabakasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Ligde 8 maçtır puan alamayan 18. sıradaki sarı-kırmızılı ekip, 27 puanla düşme hattının hemen üzerindeki GZT Giresunspor'un 9 puan gerisinde yer alıyor.

Hafta içinde Cherif Ndiaye'nin takımdan ayrıldığı Göztepe'de sarı kart cezalısı Murat Paluli, kadro dışı bırakılan İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Atınç Nukan ve Wilker Angel yarın forma giyemeyecek.

Ligin ilk devresinde rakibiyle 1-1 berabere kalan Göztepe, daha önceki 15 müsabakada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 17 gol bulan Göztepe, 13 gole engel olamadı.

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