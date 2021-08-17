Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2021-2022 sezonu başlarken, ilk haftayı Trabzonspor lider geçti.

Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor, ilk haftada zirveye yerleşti.

Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 3-0

Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep: 3-2

Altay-Yukatel Kayserispor: 3-0

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-1

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: 1-1

Adana Demirspor-Fenerbahçe: 0-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 1-5

Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-1

GZT Giresunspor-Galatasaray: 0-2

- Puan durumu

Ligin ilk haftasındaki puan durumu şöyle:

TakımOGBMAYAVP1.TRABZONSPOR 110051432.ALTAY110030333.BEŞİKTAŞ 110030334.GALATASARAY 110020235.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK110032136.AYTEMİZ ALANYASPOR110010137.FENERBAHÇE 110010138.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR110010139.ATAKAŞ HATAYSPOR1010110110.FRAPORT TAV ANTALYASPOR1010110111.GÖZTEPE 1010110112.KASIMPAŞA 1010110113.GAZİANTEP 100123-1014.ADANA DEMİRSPOR 100101-1015.DEMİR GRUP SİVASSPOR100101-1016.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 100101-1017.GZT GİRESUNSPOR100102-2018.ÇAYKUR RİZESPOR 100103-3019.YUKATEL KAYSERİSPOR100103-3020.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR100115-40- 2. hafta programı

Ligde 2. haftanın programı şöyle:

20 Ağustos Cuma

20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor

19.15 Çaykur Rizespor-Vavacars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

21.45 Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay (Bahçeşehir Okulları)

22 Ağustos Pazar

19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor

21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)

23 Ağustos Pazartesi

19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor



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