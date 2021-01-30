YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Süper Lig'de program değişikliği

Süper Lig'de program değişikliği

30.01.2021 18:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligin 23. haftasında 2 Şubat'ta oynanacağı açıklanan Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçı bir gün sonraya alındı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 22. haftasında bugün oynanan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının 19. dakikada ertelenmesi nedeniyle Alanya temsilcisinin 2 Şubat'ta yapacağı Hes Kablo Kayserispor müsabakasının da günü değiştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, bugün saat 16.00'da başlayan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendiği belirtildi.

Bu müsabakanın yarına ertelenmesi nedeniyle daha önce açıklanan program gereği 2 Şubat Salı günü saat 16.00'da oynanması planlanan Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor 23. hafta karşılaşması da 3 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'ya alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:10
Öğle
13:22
İkindi
16:00
Akşam
18:25
Yatsı
19:47

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Derya Eczanesi
Arnavutkoy
Hayat Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ardından

Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ardından

Yunus Mallı, Trabzonspor için Türkiye'de

Yunus Mallı, Trabzonspor için Türkiye'de

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Kasımpaşa-Kayserispor maçının ardından

Kasımpaşa-Kayserispor maçının ardından

Citroen e-Jumpy, 2021 yılının Vanı seçildi

Citroen e-Jumpy, 2021 yılının Vanı seçildi

Başkan Gökhan Yüksel’den, kardeş belediye başkanları ile online görüşme

Başkan Gökhan Yüksel’den, kardeş belediye başkanları ile online görüşme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.